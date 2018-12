Les hauts et les bas de Tyler Shaw

Après s’être produit en première partie de Selena Gomez, Shawn Mendes et Pitbull au fil des dernières années, Tyler Shaw débarque en ville avec sa première tournée. Et il est prêt. « C’est extrêmement excitant », confie le jeune chanteur canadien.

Tyler Shaw est conscient de la chance qu’il a eue de faire ses classes auprès de certaines des plus grandes stars de la pop actuelle. Et ces expériences l’auront préparé à cette nouvelle série de spectacles amorcée il y a quelques jours.

« Ces artistes m’ont donné la chance de me produire dans d’immenses salles de spectacles, devant des foules inespérées. J’ai aussi passé beaucoup de temps avec Selena Gomez sur la route. Elle a été une personne extraordinaire, avec qui j’ai pu parler beaucoup du métier, mais aussi de la vie en général », relate Tyler Shaw au bout du fil, depuis sa résidence à Toronto.

Trois années chargées

Il sera de passage à Montréal, puis à Québec, cette semaine, pour présenter les pièces d’Intuition. Lancé en septembre dernier, cet album marque le retour sur disque de Tyler Shaw, trois ans après son premier effort solo.

« C’est pendant ces trois années que j’ai vécu les deux extrémités : mes plus grands bonheurs et mes moments les plus difficiles. Dans les deux cas, ce sont des situations qui m’ont inspiré pour l’écriture de ce nouvel album », avance-t-il.

D’abord, les moments plus heureux : le jeune chanteur a épousé l’été dernier sa copine des six dernières années. Leur amour, il le chante sur plusieurs titres, dont le succès With You.

En revanche, Tyler Shaw admet avoir aussi connu au cours des trois dernières années des périodes d’anxiété. Son expérience ainsi que celles de membres de son entourage ayant souffert de dépression sont évoquées dans la chanson Anybody Out There.

Tyler Shaw sera en spectacle au Ministère de Montréal le 5 décembre et au Théâtre Petit Champlain de Québec le 7 décembre.