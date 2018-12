Nick Jonas et Priyanka Chopra sont officiellement mariés

Le cadet de l’ex-groupe les Jonas Brothers, Nick Jonas, n’est plus un cœur à prendre!

Nick Jonas et sa fiancée, Priyanka Chopra, ont scellé leur amour le 1er décembre en Inde, quatre mois après leurs fiançailles.

La nouvelle mariée a publié plusieurs clichés des festivités, qui ont duré plusieurs jours, comme le veulent les traditions indiennes. Ils se sont finalement dit oui à l’église Umaid Bhawan Palace située à Jodhpur. C’est le père de Nick, Paul Kevin Jonas Sr., qui a prononcé le sermon chrétien, lui qui par le passé était pasteur.

Les tourtereaux se sont par la suite redit oui le lendemain, cette fois-ci lors d’une cérémonie hindoue haute en couleur.

C’est le chanteur de 26 ans qui a démarré le bal des photos sur les réseaux sociaux, en publiant de magnifiques clichés du couple qui semble filer le parfait bonheur. «L'une des choses les plus précieuses que notre relation nous a apportées, c'est la fusion entre des familles qui aiment et respectent la foi et la culture de chacun», écrit-il. «Et donc planifier ce mariage avec le mélange des deux était vraiment incroyable (...). Une fois encore, nous avons fait quelque chose qui nous ressemble».

L’actrice de «Quantico» a elle aussi publié les mêmes clichés, mais a aussi partagé une vidéo, où l’on voit la famille et les amis du couple danser et chanter. «Tout a commencé avec une cruelle compétition de chant et de danse entre nos deux familles, mais qui a terminé, comme d'habitude, en une immense célébration de l'amour. Nous étions extrêmement reconnaissants pour l'effort, l'amour et les rires et garderons en mémoire cette soirée si spéciale pour le reste de nos vies», signe la belle brunette.

Longue vie aux nouveaux mariés!

