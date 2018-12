Photos souvenirs: Marc Labrèche

Été 1988, il y a 30 ans, Marc Labrèche en plus de jouer au théâtre était la voix de Binky le clown dans les films du chat Garfield et aussi chroniqueur aux côtés de Normand Brathwaite à Beau et chaud à Télé-Québec, où l’on découvrait son étonnante grenouille Yalande. L’année suivante, il interprétait le rôle de Salvador Dali dans le spectacle signé Jean-Pierre Ferland, Gala.