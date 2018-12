Pierre Thibault: créateur de bonheur

Enfant, Pierre Thibault avait remarqué à quel point les gens se transformaient selon les lieux au sein desquels ils évoluaient. Une fascination qui l’a guidé très tôt vers une carrière d’architecte qui lui vaut aujourd’hui une renommée internationale.

« On visitait souvent mes grands-parents et de la famille, et je me rendais compte que ces gens-là, que je connaissais, n’étaient pas les mêmes selon les lieux où ils étaient », se souvient l’architecte né à Montréal et établi à Québec depuis son plus jeune âge, lorsque son père médecin est venu y pratiquer.

Le visage illuminé de son grand-père lorsqu’il entrait dans son atelier aménagé dans sa grange, ou celui de ses oncles lorsqu’il les voyait à leurs chalets, dans la nature, a frappé son imaginaire. Il s’est mis à construire des cabanes dans des arbres, l’été, et des forts, l’hiver, de plus en plus sophistiqués et où il pouvait inviter ses amis.

« C’était des projets rassembleurs, nos lieux à nous, les enfants, et comme j’avais beaucoup de frères et sœurs, j’avais aussi beaucoup de monde pour m’aider », raconte l’aîné d’une famille de sept enfants.

Pierre Thibault s’est intéressé tout aussi jeune aux maisons du voisinage. Il s’organisait des expéditions en solitaire dans le quartier, à la sortie de l’école primaire, pour prendre le temps d’admirer les plus jolies résidences.

Sa mère ne comprenait pas que l’aîné rentre toujours après les autres, le soir. « Elle ne m’a pas cru quand je lui ai dit ce que je faisais. J’ai donc organisé une tournée avec elle pour lui montrer mes bâtiments préférés. »

« Bon en dessin »

De retour à la maison, fasciné, il dessinait des propriétés. Sa professeure de troisième année, Carmen, a repéré son talent. Soucieuse d’occuper son élève un peu turbulent, pour qui l’école était trop facile, elle lui a offert un grand cahier à dessin. « Elle m’a dit : “Quand tu as terminé tes affaires, pourquoi tu ne dessines pas ? Tu es bon en dessin.” »

Il s’est mis à noircir des cahiers avec des plans de maisons, s’inspirant de l’espace environnant.

Ce n’est donc pas un hasard si l’une des signatures de ses projets consiste en une fenestration très abondante qui permet de profiter du paysage. Cette signature se retrouve aussi à son atelier, qui souffle ses 30 bougies cette année, et qui a déménagé rue Saint-Jean cette année, après sept ans sur la rue Saint-Joseph.

L’immeuble datant du début du 19e siècle logeait auparavant une boulangerie, et était doté d’un cachet dont l’architecte a évidemment su tirer profit. L’endroit ferait l’envie de bien des travailleurs.

Photo Stevens LeBlanc

Un foyer y réchauffe la place à aire ouverte, dominée par d’immenses fenêtres caractéristiques de ses projets et qui donnent sur une cour intérieure. En saison chaude, l’architecte et ses employés peuvent profiter d’un espace de verdure et de calme, en plein centre-ville. Il y a aussi un barbecue et, à l’intérieur, une cuisine qui permet à l’équipe de se concocter des petits plats ensemble à l’heure du lunch.

Autour de la grande table de travail, la moyenne d’âge est d’à peine 30 ans. M. Thibault enseigne à l’Université Laval, et le nouvel endroit présente notamment l’avantage d’être près de l’École d’architecture.

À l’atelier, les jeunes viennent tous travailler à pied ou en transport en commun. Personne ne rêve de la BMW stationnée à la porte, fait remarquer M. Thibault. Les jeunes veulent une qualité de vie, un environnement agréable.

Marche et tramway

M. Thibault est lui aussi un adepte de la marche. Il vient souvent au travail à pied, même s’il habite à cinq kilomètres de distance. « Quand tu as marché une heure et que tu arrives ici, le matin, tu as le sourire accroché, dit-il. Tu vois les beaux arbres à l’automne, les feuilles qui sortent au printemps, il y a tellement de rues intéressantes. Je me dis : il faut commencer. Quand tu as pris le goût, c’est difficile de dire : je vais m’immobiliser dans une auto et produire des gaz à effets de serre. »

Marcher avec son enfant permet aussi de vivre de beaux moments. « Tu ne dis pas les mêmes choses que si tu es au volant, stressé. » Bien que cette option de marcher pour se rendre au travail ou à l’école soit plus accessible aux résidents du centre-ville, à Québec, c’est une possibilité qui devra être offerte aussi aux gens des banlieues, espère-t-il.

Le tramway représentera aussi une belle avancée pour Québec, estime M. Thibault, qui siégeait au premier comité de mobilité durable en 2007, lequel avait recommandé ce système de transport pour Québec. Même si plusieurs l’oublient, la Ville avait d’ailleurs fait du tramway la pièce maîtresse de son plan déposé en 2011.

Exemples inspirants

L’architecte présente de nombreuses conférences ailleurs sur la planète, ce qui lui permet d’être exposé à des exemples inspirants à longueur d’année.

Lors de notre rencontre, par un beau matin très enneigé, M. Thibault revenait de la Hollande, où il a remarqué l’absence de services de garde à l’école. « À cause du télétravail, le père travaille deux jours à la maison, et la mère aussi, et ils peuvent aller chercher les enfants à 16 h. Ils organisent l’horaire, et c’est ça l’avenir. Tout dépend de comment on organise la vie », dit celui qui croit beaucoup au pouvoir de l’ambition et de la créativité.

Photo Stevens LeBlanc

En Suède, cet été, il a pu constater que les horaires variables qui permettent d’étaler les déplacements sont très bien implantés. On a commencé à le faire à Québec, mais on peut aller plus loin. « Ce à quoi je crois, c’est qu’il faut faire des projets pilotes, précise-t-il. C’est ce qu’on fait avec les écoles, mais il faudrait le faire pour les banlieues. Comment pourrait-on faire pour améliorer leur sort, pour intégrer davantage dans leur quotidien plus de marche, de vie communautaire. »

Dans cette optique, l’architecte, qui travaille sur des projets de concert avec de nombreuses municipalités au Québec, incite les élus à l’audace. « Les conditions sont favorables, constate-t-il. Des aménagements publics peuvent se faire de façon modeste. Il faut regarder ce qui a le plus de retombées-bonheur pour les citoyens. »

Projets en tête

Ainsi, à Drummondville, ville du « tout à l’auto » située entre Québec et Montréal, il travaille sur un projet d’écoquartier. Là-bas, le maire est un grand adepte de la marche, qui lui a permis de perdre beaucoup de poids. Il pense à des projets verts en tous genres.

À Lac-Mégantic, l’architecte planche sur un projet de place publique commémorative, à la suite de la terrible tragédie ferroviaire de 2013. Le tout sera dévoilé en 2019. « On travaille avec les gens de la communauté qui, malgré toute leur douleur, sont très résilients. Il y a beaucoup de moments touchants, parfois même des larmes, mais on veut quelque chose qui reflète l’optimisme et l’espoir pour l’avenir. »

Le secret, conçoit-il, réside dans la communication et la consultation des citoyens, car on ne crée pas de milieux de vie en silos. « Il faut être visionnaire là-dedans et imaginer la ville dans 10-15-20 ans, pour faciliter la vie de tous les citoyens, de tous les âges, pour qu’ils aient le goût de rester ici ou de venir s’établir. »

D’où le leitmotiv de Pierre Thibault, celui de participer à l’instauration d’une belle qualité de vie dans les milieux, d’un sentiment de bien-être pour ainsi parvenir à créer du bonheur.

En rafale

Lab-École

Comme Ricardo Larrivée et Pierre Lavoie, Pierre Thibault croyait qu’il était temps de « penser en dehors de la boîte » pour nos écoles au Québec, et ainsi de créer des environnements plus stimulants pour les enfants. D’où la création du projet Lab-École, qui a depuis choisi sept projets d’écoles repensées à travers le Québec. Le trio a présenté cette semaine les détails d’un concours architectural visant leur réalisation. « La classe avec les petits pupitres en rangée, c’est fini, lance M. Thibault, lui-même enseignant à l’École d’architecture de l’Université Laval. La lumière naturelle, le mobilier, les petits espaces pour collaborer et travailler : toute l’école est repensée. » S’ils n’interviennent pas dans le cursus, les fondateurs souhaitent aussi influencer et soutenir les professeurs qui souhaitent insuffler de nouvelles pédagogies.

Projet marquant

En 30 ans de carrière, Pierre Thibault a planché sur une centaine de projets, dont un qui l’a particulièrement marqué, celui de la construction de l’Abbaye Val Notre-Dame, à Saint-Jean-de-Matha. La communauté cistercienne devait trouver un nouvel endroit où loger, l’ancienne abbaye d’Oka ne convenant plus aux besoins. « Ce projet a représenté cinq ans de ma vie où j’ai eu la chance de côtoyer ces moines, et j’ai appris beaucoup de ces gens guidés par le partage et la bienveillance. » Les journées de chantier se terminaient autour d’un repas, et évidemment on n’y entendait pas un sacre. « Ils étaient comme des modérateurs, et trouvaient des solutions dans la paix. Je suis déjà un gars d’équipe, je viens d’une grande famille, et j’enseigne, mais on ne fait jamais un projet seul, et c’est là où ça m’a montré encore plus l’importance d’être une équipe soudée. »