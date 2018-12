Plante ne veut pas d’un règlement

Le mariage d’un membre notoire des Hells Angels célébré en grande pompe devant de nombreux motards criminalisés hier à Montréal ne semble pas préoccuper la mairesse Valérie Plante, qui estime qu’un règlement sur le sujet n’est pas nécessaire.

« Il n’y a pas de raison de faire un règlement dans la mesure où c’est des faits assez isolés, a déclaré hier au Journal la mairesse de Montréal, au sujet du mariage d’Annie Arbic et Martin Robert. Ceci étant dit, si ça devait augmenter ou si on sentait que la population était préoccupée, à ce moment-là on pourrait évaluer. »

Valérie Plante a ajouté qu’on était selon elle « loin de la nécessité de faire un règlement qui interdirait par exemple des associations ou du moins de montrer visuellement une adhésion à un groupe criminel ».

Indignation

L’attitude de la mairesse a suscité l’indignation de l’ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, qui l’a invitée hier à « revenir sur Terre » en jugeant sa position « irresponsable ».

Capture d’écran, TVA Nouvelles

« J’inviterais Mme Plante à parler à la mère du jeune [Daniel] Desrochers, qui a été tué en 1994 par une bombe des Hells Angels », a affirmé en entrevue avec TVA Nouvelles celui qui était à la tête du Bloc québécois lorsque le parti a mené la bataille pour faire adopter une loi antigang.

Boycott

M. Duceppe a aussi mis en cause les établissements qui ont accepté d’accueillir le mariage des sulfureux Martin Robert et Annie Arbic.

« Ces gens-là mettent leurs principes de côté pour recevoir de l’argent sale », a-t-il lancé au sujet de la chic salle de réception montréalaise Le Windsor, ainsi que du prestigieux hôtel Mount Stephen.

Il a d’ailleurs appelé le public à boycotter ces deux établissements.

– Avec l’Agence QMI