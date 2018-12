Pour régler un problème

Je reviens sur la lettre signée « Fille de bonne famille ». Cette personne racontait les conséquences familiales de la surdité de son père de 78 ans. Le fait qu’il obligeait sa femme à répéter plusieurs fois ce qu’elle lui disait parce qu’il ne l’entendait pas bien, ou pas du tout, la rendait irritable. Ce qui avait pour conséquence que leurs engueulades étaient mémorables et que ça perturbait toute la maisonnée intergénérationnelle.

Vous lui avez suggéré de dire à son père de se tourner vers cette nouvelle génération de prothèses qui sont de plus en plus performantes, et je corrobore vos dires. Mon père et ma mère vivaient pareil enfer quand ma mère a adopté une méthode radicale pour forcer mon père à régler le problème. Elle répétait deux fois, et ensuite elle se taisait. Comme il a fini par trouver ça plate de ne plus entendre sa femme, il a subi un examen et s’est acheté des prothèses. Avis aux intéressés !

Fille d’une famille ordinaire

Quelle excellente et en même temps si simple suggestion. Ça nous ramène à la maxime de notre enfance : « La parole est d’argent, mais le silence est d’or ».