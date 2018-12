Rare front commun pour le français

La jeune députée rebelle de l’Ontario, Amanda Simard, a posé un geste salué de toutes parts comme honorable et courageux, notamment à Ottawa. Elle a claqué la porte du parti conservateur-progressiste de l’Ontario, sa famille politique, plutôt que d’appuyer les mesures anti-francophones du gouvernement provincial de Doug Ford. À la tête d’une circonscription à majorité francophone, elle est devenue le visage de la cause. Et la Jeanne-d’Arc du français fait des vagues partout au pays.

Photo courtoisie

Le Sénat a adopté un projet de loi du sénateur de Charlottetown, Percy Downe, dont le but est de permettre à Ottawa de mieux lutter contre l’évasion fiscale. Si elle est adoptée, une telle loi obligerait entre autres l’Agence du revenu du Canada (ARC) à faire état de toutes les condamnations pour évasion fiscale à l’étranger, ainsi qu’à rapporter le manque à gagner fiscal, c’est-à-dire la différence entre les impôts à payer et ce qui est perçu. Et non, l’ARC ne le fait pas déjà. C’est maintenant au tour des Communes de se pencher sur le projet de loi.