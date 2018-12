Sébastien Bouchard passe le K.-O. à Vitor Jones Freitas

«C’est le genre de combat auquel on s’attendait. C’est un boxeur avec un bon background. On s’était jasé avec mes entraineurs avant le combat et on savait que lors des deux premiers rounds, je serais débordé. Mes coachs m’avaient dit ''marche dedans, il va finir par casser et tu vas être plus rapide que lui''. C’est ce qui s’est passé. »

«On ne s’attendait pas à le mettre K.-O. au troisième round mais plus vers la fin du combat. On s’attendait à le ralentir en marchant dedans et en le travaillant au corps. Quand je l’ai pincé au deuxième round, ça l’a fragilisé. On a donc continué.» Même s’il ne s’agissait pas de l’adversaire qu’il devait affronter au départ – il devait plutôt affronter le Sud-Africain de 40 ans Ali Funeka -, Bouchard est ressorti grandi du combat d’hier.

«Je n’ai pas de misère avec les gars qui cognent fort parce que je suis fort physiquement. Ce que j’ai de la misère, c’est des gars qui me battent de vitesse. J’ai commencé ma carrière chez les super-lourds à 203 lb et j’ai descendu jusqu’aux 147 lb. Je me suis donc battu avec des gars plus forts, mais plus lents. Là, je dois m’habituer à la réalité de ma catégorie de poids, contre des gars plus rapides. On est contents, parce que ce soir, on a vu que par ma force physique, je suis capable de faire ralentir et reculer les adversaires même s’ils sont plus rapides et qu’ils lancent un plus grand volume de coups.»