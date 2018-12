Un homme de 84 ans porté disparu depuis dimanche matin

La police de Montréal a publié un avis de disparition afin de localiser Anthony Kanellakos, un homme de 84 ans dont la sécurité pourrait être en danger.

Selon les informations fournies par le Service de police de la Ville de Montréal, «M. Kanellakos a quitté le secteur de Dollard-Des Ormeaux avec sa voiture ce [dimanche] matin et n’a pas été revu depuis. Il a des pertes de mémoire et sa famille craint pour sa sécurité. Il pourrait se trouvé dans le secteur de Parc-Extension hauteur Jean-Talon, marché de l’ouest.»

M. Kanellakos mesure 1,73 m et pèse 62 kg. Il a les cheveux blanc-gris et est partiellement chauve. Il a les yeux bruns. Il s’exprime en anglais et en grec.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait un manteau foncé, des pantalons gris foncé, une tuque noire et des souliers foncés également, a indiqué la police.

Sa voiture est une Pontiac G5 grise de l’année 2009 immatriculée M36 NFV.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.