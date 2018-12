Une route jugée bruyante et dangereuse à Saint-Sauveur

Des citoyens de Saint-Sauveur réclament des aménagements pour diminuer le bruit et les risques d’accident sur une route où l’achalandage a doublé en 15 ans.

« Il y a 30 ans, j’avais des perdrix et des chevreuils qui venaient dans ma cour, mais aujourd’hui, le bruit est incessant, c’est l’enfer », se désole Candide Girard, dont la maison borde la Route 364 à Saint-Sauveur.

En 2000, 8000 véhicules empruntaient chaque jour cette route de campagne, aussi appelée chemin Jean-Adam, qui relie l’Autoroute 15 aux municipalités de Morin-Heights, Saint-Adolphe-d’Howard et Wentworth-Nord. Désormais, c’est près de 18 000 en été.

Pétitions

« Entre les touristes, les camions de livraison, les véhicules d’urgence et le trafic local, on n’a plus que quatre heures de paix la nuit. Et tout ce trafic, c’est très dangereux », poursuit Mme Girard, qui a déposé deux pétitions à la Ville en 2010 et 2011 pour demander l’intervention du ministère des Transports (MTQ), responsable de la 364.

Le Ministère a bien réalisé une étude de bruit en 2012 montrant que le niveau sonore en bordure de la route se situait juste en dessous de la limite de 65 dB, au-delà de laquelle le MTQ met en œuvre des mesures correctives.

Mais depuis, plus rien.

Bruit et danger

Or, la nuisance sonore n’est pas le seul problème de cette route. On dénombre depuis 2010 quatre accidents mortels, 11 accidents graves et 315 accidents légers entre la sortie du centre-ville de Saint-Sauveur et l’entrée dans Morin-Heights.

La Ville a demandé en vain au Ministère d’abaisser la vitesse de 90 km/h qui y est autorisée. Une nouvelle pétition déposée au printemps dernier pour demander l’ajout de feux de circulation a reçu une fin de non-recevoir du MTQ.

« La circulation est si dense et les gens roulent si vite qu’il faut tenter sa chance pour s’engager sur la route », dit Gilbert Gratton, qui est aux premières loges dans son commerce, Au coin de jardin, situé à l’angle de la Route 364 et de la côte Saint-Gabriel.

Carrefour giratoire ?

Le maire Jacques Gariépy, qui dirige la municipalité depuis 2013, dit avoir tenté plusieurs approches auprès du MTQ.

« Au rythme où ça va, cette route aura l’achalandage d’une autoroute dans quelques années », s’inquiète-t-il.

M. Gariépy voit toutefois une lueur d’espoir depuis une rencontre récente avec le patron du MTQ pour la région Laurentides-Lanaudière, Claude Thibault.

« J’ai senti une ouverture pour la mise en place d’un carrefour giratoire à la sortie de Saint-Sauveur, dit-il. Ça réduirait les risques de collision mortelle, la vitesse des automobilistes et le bruit. »

Un optimisme que le MTQ souhaite tempérer. Même si le dossier de Saint-Sauveur sera « suivi attentivement », aucun aménagement n’est prévu pour le moment.

« Selon les analyses de nos experts, il n’y a aucune justification à apporter des correctifs », indique la porte-parole Caroline Boisvert.