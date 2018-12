Une nouvelle génération de Volkswagen Tiguan sillonne nos routes depuis quelques mois. D’allure plus moderne, ce nouvel utilitaire compact se distingue de son prédécesseur par un coffre plus volumineux qui le rend plus polyvalent.

Le nouveau Volkswagen Tiguan illustre bien les tendances actuelles du marché automobile canadien. Redessiné pour paraître moins massif qu’un utilitaire classique, ce véhicule compact a vu sa dotation bonifiée particulièrement en matière de connectivité et d’aides à la conduite. Sa carrosserie a également été allongée pour accommoder une seconde banquette arrière.

Photo courtoisie, Volkswagen

Avec ce remplaçant du Tiguan original, dont les origines remontent à 2008, le constructeur allemand se positionne pour mieux rivaliser avec de nombreux modèles concurrents, à commencer par les Honda CR-V, Toyota RAV4, Ford Escape et Nissan Rogue, le quatuor dominant cette catégorie. Du même coup, en offrant un Tiguan de seconde génération plus volumineux, il ouvre la voie à un éventuel plus petit VUS, bien que cela ne soit toujours pas confirmé.

La nouvelle carrosserie du Tiguan, dont les formes rappellent le Volkswagen Atlas, habille maintenant une plateforme MQB (de l’allemand « Modulare Querbaukasten »). Il s’agit d’une des plateformes modulaires multimarques développées par Volkswagen pour ses nouvelles générations de véhicules. Comparativement à son prédécesseur, ce nouveau modèle paraît plus volumineux qu’il ne l’est vraiment. Sa carrosserie a gagné 27 cm en longueur, mais seulement 3 cm en largeur, et elle a même perdu 2 cm de hauteur. Par contre, l’empattement du châssis a été allongé de 19 cm et la garde au sol a augmenté de 3 cm.

Ces gains n’ont pas vraiment changé les cotes d’habitabilité des places avant ni celles de ce qu’il convient désormais d’appeler la banquette centrale (de type 40/20/40, de série), puisque le constructeur offre désormais une seconde banquette arrière biplace (50/50). Cette banquette constitue une option de 750 $ pour chacune des trois versions inscrites au catalogue. Une option qui, à notre avis, n’en vaut pas vraiment la peine, en raison d’un dégagement très limité au niveau des jambes et de l’absence d’espace pour les pieds. Cette petite banquette ne convient vraiment qu’à de très jeunes enfants... qui ne restent pas petits très longtemps !

Photo courtoisie, Volkswagen

C’est au niveau du coffre et de sa polyvalence que le nouveau gabarit du Tiguan procure un gain réel. Comparativement au modèle 2017, le volume utile derrière la banquette centrale augmente de 39 % (935 L contre 674). De plus, lorsque les banquettes sont escamotées, on dispose d’un volume accru de 17 % (1860 L contre 1589). Certes, ces cotes ne sont pas supérieures à celles des principaux rivaux du Tiguan (le volume du coffre d’un CR-V, par exemple, peut varier de 1065 à 2146 L), mais elles lui permettent d’être plus concurrentiel qu’auparavant. Les nouvelles dimensions de ce véhicule le rendent aussi très agile en ville, d’autant plus que son rayon de braquage a diminué (11,5 m plutôt que 11,9).

MOTORISATION AMÉLIORÉE

Sous le capot, on retrouve un moteur connu. Il s’agit d’une version améliorée du 4-cylindres à turbocompresseur et injection directe de 2,0 L, utilisé pour le modèle 2017. Un moteur qui sert également à une foule d’autres modèles de la marque depuis l’apparition de la CC, en 2009, notamment les Beetle, Golf, Passat et même l’Atlas. Pour ce Tiguan, la plupart des composants de ce moteur de 184 ch (16 de moins que le moteur de 2017) ont été mis à jour. Il utilise aussi un cycle de combustion Miller modifié. Comparativement au moteur du Tiguan antérieur, ce 4-cylindres plutôt bruyant consomme un peu moins de carburant (moins d’un litre aux 100 km) et son couple est légèrement plus élevé (+14 lb-pi).

Cela dit, il ne faut pas s’attendre à un champion de la consommation, comme en témoigne la moyenne de 11 L/100 km que nous avons obtenue en conduisant un Tiguan à quatre roues motrices récemment ; une cote légèrement supérieure aux 10,2 L/100 km annoncés par le constructeur. Et pourtant, les cotes de consommation annoncées pour ce véhicule, qui a gagné 100 à 200 kg selon la version, on les obtient à l’aide d’une boîte de vitesses automatique qui a désormais 8 rapports plutôt que 6, et d’un système d’arrêt-démarrage automatique au ralenti. Quelle serait la consommation sans ces deux attributs servant à l’optimiser ?

TROIS NIVEAUX DE DOTATION

Assemblé au Mexique, le nouveau Tiguan se décline toujours en trois versions : Trendline, Comfortline et Highline, la plus cossue du lot. Les deux versions moins chères ont des phares à halogène et des roues en alliage de 17 po, une taille qui a l’avantage d’être peu coûteuse à chausser de pneus d’hiver. Pour sa part, la version Highline se reconnaît, entre autres, à ses phares à DEL, ses roues de 18 po, son hayon à commande électrique et son toit ouvrant vitré panoramique (une option de 1450 $ pour la Comfortline).

Photo courtoisie, Volkswagen

Pour bénéficier de sièges chauffants à l’avant, il faut opter pour la Highline ou débourser un supplément pour les obtenir dans les deux autres versions. Et dire que ce genre d’équipement est de série pour un Hyundai Tucson. Le constat est le même pour ce qui est du volant chauffant, une exclusivité du Tiguan Highline, alors que c’est un accessoire de série pour un Mazda CX-5 de gamme moyenne. À tout le moins, les trois versions partagent les systèmes Bluetooth, CarPlay d’Apple et Android Auto.

Quant aux dispositifs d’aide à la conduite, comme dans bien des cas, ils sont absents de la dotation de la version d’entrée de gamme. Le détecteur d’angles morts avec alerte de trafic arrière et le système de freinage automatique d’urgence avec détection des piétons sont réservés aux Tiguan Comfortline et Highline, alors que le système d’aide au stationnement est réservé à cette dernière.

Par ailleurs, seule la version Trendline est proposée avec ou sans la transmission intégrale 4Motion, un système en prise constante offrant quatre réglages : route (normal), neige, hors route et hors route personnalisé. En revanche, les trois versions offrent au conducteur un choix du mode de gestion de la motorisation (normal, sport, « Éco » et personnalisé), chacun imposant des paramètres spécifiques au moteur, à la boîte de vitesses, à la servodirection et au régulateur de vitesse adaptatif (option réservée à la version Highline).

Agréable à conduire, sans être un bolide (0-100 km/h en 9 s), le nouveau Tiguan se révèle confortable pour quatre adultes, et plus polyvalent que le modèle qu’il remplace. Il n’offre toutefois pas une finition aussi soignée et des matériaux d’aussi belle qualité qu’un CX-5. Cependant, l’aura de la marque semble suffire amplement pour combler les attentes d’un nombre sans cesse croissant d’automobilistes.

Photo courtoisie, Volkswagen

FICHE TECHNIQUE

Prix de base

28 925 $ (Trendline 2RM) ; 31 175 $ (Trendline 4RM) ; 34 325 $ (Comfortline 4RM) ; 39 175 $ (Highline 4RM).

Transport et préparation

1885 $

Groupe motopropulseur

L4 turbo DACT 2,0 L ; 184 ch à 4400 tr/min, 221 lb-pi à 1600 tr/min. Boîte de vitesses automatique à 8 rapports. Roues motrices avant ou transmission intégrale.

Particularités

Suspension indépendante aux quatre roues. Freins à disque aux quatre roues. Antiblocage de série. Pneus : 215/65 R17 (Trendline et Comfortline) ; 235/55 R18 (Highline).

Cotes

Empattement : 2790 mm ; longueur : 4702 mm ; largeur : 1839 mm ; hauteur : 1685 mm. Poids : 1713-1750 kg. Volume du coffre : 340/935/1860 L. Capacité de remorquage : 680 kg (1500 lb). Volume du réservoir : 58 L. Consommation moyenne (essai, 4RM) : 11,0 L/100 km.

Concurrence

Buick Envision

Chevrolet Equinox

Dodge Journey

Ford Escape

Honda CR-V

Hyundai Tucson

Jeep Cherokee

Kia Sportage

Mazda CX-5

Mitsubishi Outlander

Nissan Rogue

Subaru Forester

Toyota RAV4

Points forts

Conduite agréable

Intérieur spacieux

Format adapté à la conduite urbaine

Points faibles

Seconde banquette arrière inutile

Moteur bruyant

Écran tactile très sensible

COTES DE L’AUTEUR

Cote d’ensemble 7/10

Consommation 7/10

Équipement 7/10

Prix 8/10

Apparence 8/10

Confort à l’avant 8/10

Confort à l’arrière 8/10

Comportement 8/10

Performance 7/10

Rangement 8/10

Un retour à la familiale classique ?

Photo courtoisie, Volkswagen

Qu’arrive-t-il lorsqu’on abaisse formellement la garde au sol d’un VUS comme le Volkswagen Tiguan ? On lui donne une allure de... familiale classique. C’est l’impression que suggère le Tiguan R-Line Aero.

Dévoilé en mai dans le cadre de la SoWo-The European Experience à Savannah, en Géorgie, ce véhicule-concept dispose d’une suspension pneumatique Air Lift Performance, avec son système de gestion 3P et quatre amortisseurs de sa série Performance. Cet ensemble permet d’abaisser la garde au sol à aussi peu que 122 mm. C’est 16 mm de moins qu’une familiale Golf SportWagen et 78 de moins qu’un Tiguan de série !

Pour rendre cet utilitaire unique, on l’a recouvert d’un film adhésif à motif de camouflage, en plus de le munir de roues en alliage Monoblock CCV noir mat, chaussées de pneus taille basse. Un coffre Thule Motion XT Alpine harmonisé à la carrosserie complète l’apparence sportive de cette... familiale !

L’Aero est l’un des cinq concepts réalisés par Volkswagen of America pour cette foire qui attire une foule de passionnés de véhicules d’origine européenne modifiés. Fait à noter, SoWo signifie « Southern Worthersee » et évoque le lien unissant cette foire à celle de Worthersee en Allemagne, source d’inspiration de ses organisateurs.