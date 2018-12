10% d'augmentation des taxes en 5 ans à Laval

Les Lavallois verront leur compte de taxes augmenter de 1,8% en 2019, ce qui porte à 10% la hausse des charges fiscales depuis 5 ans.

«[Ce budget] repose sur notre souhait profond d’offrir aux citoyens des services de qualité (...), le tout dans le respect de leur capacité de payer», a indiqué M. Demers ce matin de la présentation du budget 2019 de la Ville de Laval.

Au total, le budget de Laval se chiffre à 875 M$, en hausse de 4,7%. La Ville a mis l’accent sur les services aux citoyens, notamment la collecte des matières organiques et l’amélioration du déneigement, avec la mise en place par exemple d’une application Neige Laval.

Certains projets, comme le Centre de gestion animalière, ont à l'inverse disparu.

La hausse de 1,8%, soit précisément l’augmentation prévue de l’inflation, touche à part égale les immeubles résidentielles et les immeubles non résidentielles et s’ajoute à une forte hausse de 7,3% de l’évaluation foncière qui sera étalée sur les trois prochaines années.

En moyenne, les propriétaires de maisons unifamiliales devront verser 114$ de plus à la Ville l’an prochain et les propriétaires de condos, 46$.

La semaine dernière, le chef de l’opposition officielle avait réclamé un gel de taxes.

«La Ville de Laval surtaxe les citoyens, puisqu’elle annonce chaque année qu’elle garde les taxes sous le niveau de l’inflation, mais [qu’] elle se base sur l’inflation prévue et non [sur] l’inflation réelle », avait affirmé au Journal Michel Trottier.

Le choc risque d’être encore plus fort pour les quelque 120 producteurs agricoles de Laval, dont la valeur des propriétés grimpera de 75% en 2019.

Pour eux, la Ville a mis en place un système de taxation distinct pour éviter une hausse de plus de 27%. Au final, leurs taxes monteront de 7,66%, mais la Ville compte sur un geste du ministère de l’Agriculture en leur faveur.