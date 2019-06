10 tenues des fêtes pour lui

Le décompte est lancé avant les fêtes de fin d’année et vous n’avez toujours pas trouvé votre tenue pour célébrer ? Voici de quoi vous inspirer pour être sur votre 31.

1. Blazer en velours imprimé

Ce veston noir n’a rien d’ordinaire avec ses insertions de velours et son motif cachemire. Agencez-le simplement avec un pantalon noir que vous possédez déjà et le tour est joué.

Vincent d’Amérique

2. Chemise à imprimé de croix

Cette chemise de coupe cintrée est sublime avec son motif de croix dorées sur un fond bleu nuit. Elle sera magnifique portée avec un pantalon marine pour un look ton sur ton ou un pantalon beige pour une tenue plus décontractée.

Banana Republic

3. Veston en velours rouge

Il n’y a pas plus festif que le velours pour un look des fêtes réussi. Ce veston rouge à la silhouette étroite et col à revers en pointe vous donnera fière allure. Composez une tenue parfaite en l’agençant à un col roulé et un pantalon noir.

RW&CO

4. Ensemble trois pièces à carreaux

Vous ne passerez pas inaperçu avec cet ensemble composé d’un veston, d’un pantalon et d’une cravate à carreaux rouge. Jouez la totale en portant les trois morceaux ensemble ou optez pour un look plus discret en les portant séparément.

La Baie

5. Pantalon habillé à carreaux

Les nuances et le motif de ce pantalon apporteront la petite touche festive à votre look. Vous n’avez qu’à l’agencer avec une chemise blanche et une cravate bleue ou une chemise bleue et une cravate rouge.

Harry Rosen

6. Veston tuxedo bleu

Le mariage du bleu et du noir est très chic et tendance. Ce veston vous permet de l’agencer avec le pantalon bleu coordonné ou un pantalon noir de votre choix.

Zara

7. Chandail à col en V

Fait de laine de mérinos à 100 %, ce chandail à col en V est un incontournable de la garde-robe masculine pour le quotidien comme les soirées plus chics si on l’agence avec un pantalon habillé de couleur bourgogne et une belle chemise.

Ernest

8. Chemise à imprimé floral

Ne craignez pas les fleurs sur vos chemises, messieurs ! Cette chemise de couleur bleu foncé avec des fleurs blanches et brunes n’a rien de trop extravagant et elle s’agencera à merveille avec un pantalon de la même teinte ou de couleur caramel. L’effet sera épatant !

Le Château

9. Pantalon texturé Becket

Le tissu texturé de ce pantalon de coupe skinny lui donne un aspect vraiment chic. Mélangeant plusieurs tons de bleus, le pantalon s’agencera avec plusieurs teintes neutres, dont le gris, le blanc et même des couleurs tendance comme le jaune moutarde ou le bourgogne.

Frank & Oak

10. Cardigan Zip bloc de couleur

Ce cardigan léger de couleur bleue avec des bordures noires est très élégant porté par-dessus une chemise et une cravate et avec un pantalon marine ou noir.

Tristan