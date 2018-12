12 endroits où acheter une bûche de Noël pour impressionner toute la famille aux Fêtes

Vous êtes responsable d’apporter le dessert au repas de famille des Fêtes et n'avez aucun talent culinaire?

Pas de panique, Montréal déborde de pâtissiers plus talentueux les uns que les autres et ils sont là pour vous sauver!

Voici donc sans plus tarder 12 endroits où acheter la bûche parfaite pour votre famille et vous!



1. Petit Lapin

Pour ceux qui l’ignorent, la pâtisserie Petit Lapin offre des produits sans gluten, sans lactose, sans les 10 allergènes alimentaires prioritaires et finalement véganes. Dans le temps des Fêtes, la pâtisserie tient des bûches de Noël et vous pouvez même passer dans l’une des deux succursales pour la décorer vous même!

2. Les Givrés

Comme chaque année, Les Givrés propose des bûches de Noël qui sont à faire saliver. Chacune d’entre elles a un petit je-ne-sais-quoi d’intéressant. Elles sont plutôt abordables avec des prix allant variant entre 30 $ et 45 $. À noter également qu’il y a une option végane!

3. Maison Christian Faure

Pour une bûche fancy, c’est à la Maison Christian Faure que vous devez passer votre commande. Tout ça peut se faire en ligne en plus. Vous avez le choix entre quatre saveurs différentes qui ont l’air toutes aussi délicieuses les unes que les autres.

4. Bonbon Collections

L’entreprise Bonbon Collections a comme mission d’offrir des douceurs sucrées artisanales, 100 % naturelles, sans allergènes et entièrement véganes. C’est donc l’endroit parfait où acheter une bûche de Noël si vous avez des membres de votre famille qui ont des intolérances. La compagnie propose 6 saveurs différentes et ce qui est bien, c’est qu’en plus des trois boutiques à Montréal, Saint-Bruno et Boisbriand, Bonbon Collections a plus de 50 points de vente au Québec dans les épiceries comme le Provigo, IGA Ottavio, etc.

5. La Fabrique Arhoma

À la Fabrique, le chef pâtissier propose trois saveurs de bûche. Celle qui se démarque le plus serait la bûche aux canneberges et fèves tonka. Si elle vous fait saliver, faites vite pour réserver en téléphonant à la boulangerie au coin d’Ontario et Papineau.

6. La Boutique Arhoma

À la boutique Arhoma dans Hochelaga, c’est trois bûches bien différentes qui sont vendues. La chef de l’endroit, elle, a plutôt opté pour une au chocolat, érable et levain, une autre à la banane, caramel et sarrasin, et une dernière aux pêches, ricotta et miel. Miam!

7. Mlles Gâteaux

Les deux Mlles Gâteaux ont concocté trois bûches bien distinctes. La première est la classique chocolat et vanille, la deuxième est un peu plus funky avec son mélange de saveurs de caramel et de pain d’épice, puis la dernière est aux petits fruits. Les prix varient selon la saveur et le format et vous devez réserver la bûche de votre choix par courriel ou encore en téléphonant à la pâtisserie.

8. Crémy

Le roi des beignes fait aussi d’excellentes bûches dans le temps des Fêtes. Cette année, les Montréalais pourront choisir parmi quatre saveurs différentes : à la fraise, chocolat et orange, au pamplemousse, sarrasin, argousier et amande. Toutes les saveurs peuvent être commandées en trois formats.

9. Patrice Pâtissier

Le talentueux pâtissier Patrice Demers revient avec sa traditionnelle et populaire bûche de Noël praliné noisette et café Saint-Henri, et en ajoute deux autres à son menu des Fêtes. L’une des nouvelles est au chocolat, canneberge et sésame alors que l’autre est au chocolat blanc et mélilot, une fleur qui pousse au Québec donc le goût se rapproche de la vanille. Peu importe la saveur, le petit format est 32 $ et le gros 60 $.

10. Pâtisserie Bicyclette

Cette année, la pâtisserie Bicyclette a concocté trois différentes bûches. Vous aurez donc le choix entre une bûche plus chocolatée, une autre aux fraises, et une dernière aux noix et à orange. Deux formats sont offerts, le plus petit est pour 6 personnes et coûte 30 $ et l’autre est pour 10 à 12 personnes et se détaille à 55 $. Les bûches seront disponibles à partir du 14 décembre.

11. Juliette & Chocolat

Chez Juliette & Chocolat, c’est plutôt une rondelle de bouleau qui est offerte cette année. Elle est composée de mousse de chocolat mi-amer, d’une feuilletine croquante au praliné noisette avec un crémeux à la framboise. Elle est parfaite pour une famille de 6 ou 8 personnes et coûte 49,50 $. Vous pouvez la commander en ligne et la récupérer dans le Juliette & Chocolat le plus près de chez vous.

12. Pâtisserie Rhubarbe

Chaque année, la jolie Pâtisserie Rhubarbe se dépasse dans l’art de la bûche. Sur la boutique en ligne, vous pouvez choisir entre une au chocolat, une autre au pamplemousse, et une plus originale, la bûche tatin. À essayer! Elles sont disponibles à partir du 5 décembre.

Bon appétit!

