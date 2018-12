GEMME, Marie-Marthe

(née Laguë)



Le 27 novembre 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Marie-Marthe Laguë, épouse de feu M. Philyodor Gemme.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Réal Dubuc), Ginette (Yvon Many), Lucie (Réjean Bissonnette), Jean-Charles (Julie-Chantale Gemme), Réal (Renée Charbonneau) et Fernand (Angèle Gemme), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, son frère Paul-Émile (Anna) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mercredi 5 décembre 2018 dès 13h30 en l'Église Saint-Amable, 970 Principale, Saint-Amable. Les funérailles suivront à 15h30.www.salondemers.com