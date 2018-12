QUÉBEC | Adonis Stevenson était enfin heureux. Ses proches en parlaient. Simone, son amoureuse et mère d’Adonia, leur bébé d’un mois, semblait être en symbiose avec lui.

Quand il l’a connue, dès le deuxième soir en fait, il a passé des heures à lui raconter son passé, ce qu’avait été sa vie. En lui montrant aussi quel homme il espérait être devenu. Il n’a rien caché. Elle a accepté, elle l’a aimé.

Depuis, Adonis était enfin heureux. Et ceux qui l’avaient connu affable et souriant retrouvaient cet Adonis. Ç’avait été le cas à Toronto lors de son combat contre Badou Jack.

Et à Québec, c’est cet Adonis qu’on a retrouvé la semaine dernière.

Martin Tremblay, Mathieu Boulay, Yvon Michel peuvent en témoigner.

Quelques heures avant son combat contre Oleksandr Gvozdyk, Adonis s’était penché sur sa fille étendue sur le lit et l’avait bécotée avec amour. Il s’en allait défendre son titre de champion du monde WBC.

L'amour et le bonheur l'attendaient. Enfin.

Lutter pour sa vie

Au moment où j’écris ces lignes, je sais seulement qu’Adonis Stevenson est plongé dans un coma artificiel. On lui a fait subir une trépanation pour soulager la pression dans son cerveau et il n’a pas repris connaissance.

Les risques sont malheureusement trop grands qu’il ne revienne jamais à lui. Ou qu’il vive avec des séquelles terribles.

« Sisi », son amour, est torturée par l’angoisse. Elle demande aux amis et aux proches de prier pour qu’Adonis s’en sorte. Sa mère, qui est montée sur le bord du ring pour voir son fils étendu sur le tapis, est retournée à Montréal. Elle est dévastée.

Photo Réjean Tremblay J’espère seulement qu’elles ne liront jamais les saloperies immondes qu’on trouve sur les réseaux sociaux. On parle d’une mère et d’une amoureuse. On parle de cinq enfants dont les plus âgées vont à l’école et savent lire. Qui risquent de perdre un fils, un amoureux, un père.

Si on est incapable de pardonner des crimes passés, qu’on respecte au moins un homme qui lutte pour sa vie.

Comment peut-on transformer Facebook ou Twitter en réseaux d’égouts ? Mais qu’est-ce que des êtres humains peuvent avoir à la place d’une âme pour souhaiter qu’un homme dans le coma « crève ou finisse légume » ? C’est par dizaines que ces immondices polluent les réseaux sociaux. Y en a un qui a eu l’idée de génie de mettre en ligne l’image d’un jambon en train de rôtir.

Pourtant, ce gars-là va entrer travailler aujourd’hui. Vous devriez vous méfier. Il y a quelque chose de noir et de dégoûtant au fond de lui.

La mort de cleveland denny

Les incidents de Québec vont probablement relancer un vieux débat. Certains puristes et âmes sensibles vont sans doute réclamer l’abolition de la boxe et des sports de combat. C’est leur droit. Mais alors, il faudra réclamer la fin du ski alpin, réclamer l’abolition de l’alpinisme, qui a causé la mort de deux Québécois cette année, exiger la mise au ban du hockey et du football et de ses morts collatérales par suicide, sans parler du cyclisme sur route ou de montagne et du saut en parachute, toutes des activités sportives qui ont déjà provoqué blessures et fatalités.

Le procès de la boxe a déjà été fait en 1980. Cleveland Denny, un jeune boxeur montréalais, est mort après avoir été passé knock-out par Gaétan Hart. Ça se passait le 20 juin au Stade olympique. J’ai couvert ce combat et tout ce qui s’en est suivi. Denny avait été plongé dans un coma artificiel pendant 16 jours avant qu’on reconnaisse son décès. Cette mort, plus la paralysie de Ralph Racine survenue quelques mois plus tôt... contre Gaétan Hart, avait déclenché l’enquête Néron et le rapport du juge Bernier.

On a corrigé à peu près tout ce qui ne fonctionnait pas dans la boxe et depuis, il n’y a jamais eu d’accident mortel dans un ring.

Les experts vont se pencher sur ce qui s’est passé à Québec. Il y a sans doute des informations qui seront rendues publiques.

D’ici là, ceux qui croient en Dieu, en Allah ou à un autre Être suprême pourront prier pour que Stevenson sorte indemne de ce coma.

Les autres ne sont pas obligés de vider leur merde sur les réseaux sociaux.