Atteinte d’un cancer incurable: «Je veux vivre»

TROIS-RIVIÈRES | Une mère de 39 ans atteinte d’un cancer incurable cumule les sacrifices pour faire mentir ses médecins et voir sa fille de huit ans grandir.

Mélanie Joosten a enterré son père d’un cancer du pancréas en décembre 2000, et sa sœur d’une tumeur cancéreuse au cerveau en juillet 2006.

Elle était terrorisée quand elle a découvert une masse à son sein gauche au printemps 2017. Elle s’est tournée vers un naturopathe le premier mois, car elle avait trop peur d’aller à l’hôpital.

Elle a quand même tout de suite arrêté de manger de produits laitiers et du gluten.

«Je le savais au fond de moi que c’était un cancer, mais je ne voulais pas le voir. Je n’étais pas capable. La douleur et la peur étaient trop grandes », dit-elle.

Elle a fini par vaincre sa peur et le diagnostic d’un cancer du sein de stade 3 est tombé en avril 2017.

Sacrifices

Elle a coupé le sucre et l’alcool afin d’être en meilleure santé possible. Elle ne buvait déjà pas de café.

Son conjoint et elle ont vendu leur maison en juin 2018, car il devenait difficile de vivre sur un seul salaire d’assistant-directeur chez un concessionnaire automobile. Ils en ont loué une petite au prix d’un loyer, dans le même quartier.

«C’est sûr que la chambre de ma fille est beaucoup plus petite et que sa salle de jeu est maintenant dans un garde-robe. Mais on est quand même bien», dit Mme Joosten.

Le couple a remplacé ses deux autos pour des modèles moins récents afin de diminuer les paiements.

À la fin de l’été dernier, les médecins lui ont annoncé que son cancer n’était pas opérable. Mélanie Joosten n’a pas de métastases, mais il faudrait que la masse rapetisse pour qu’elle subisse une mastectomie. On lui a offert de la chimiothérapie palliative pour allonger sa vie.

«Ce n’est pas ça que je veux. Je veux vivre. J’ai une petite fille à voir grandir », dit-elle.

Mexique

Loin de s’avouer vaincue, la mère de famille a fait des recherches et s’est tournée vers l’institut privé Sanoviv au Mexique, où on accepte de lui donner de la chimiothérapie pour faire diminuer sa masse.

Le plan de départ est d’y recevoir six traitements d’ici le printemps, ce qui représente des coûts de 150 000 $. La femme a par ailleurs déjà contracté un prêt de 45 000 $ pour pouvoir commencer et a subi sa première chimiothérapie fin novembre.

«Ce que j’ai senti avec leur approche et leur attitude, c’est que ce n’est pas un hôpital qui est là pour simplement faire de l’argent», dit-elle.

Elle a lancé une campagne sur Go Fund Me pour l’aider à financer sa démarche, qu’elle considère comme son dernier recours.

«On a beau dire qu’on n’a pas peur de la mort, quand on est face à ça, on se rend compte que c’est difficile de ne pas avoir peur de l’inconnu», dit-elle.