Comment aider mes enfants?

Mon conjoint est propriétaire d’une camion et fait du transport entre le Canada et les États-Unis. Quand mes deux enfants étaient bébés, ils ne se rendaient pas trop compte des absences de leur père. Entre ma présence, celle de ma mère et celle de leur gardienne, ils trouvaient suffisamment de bras aimants autour, pour les combler. Mais depuis qu’ils sont à tous deux à l’école primaire, on dirait qu’ils ressentent le manque de leur père encore plus fortement qu’avant. Auriez-vous quelques conseils à me donner pour qu’ils vivent ses absences plus facilement?

Une maman qui souhaite combler le manque

Pourquoi ne pas leur montrer sur Internet une carte du Canada et des USA et leur indiquer chaque soir où leur père se trouve. Je ne sais si vous le faites, mais le rituel d’appeler ce dernier chaque soir pour qu’ils entendent sa voix serait aussi une bonne idée. Faites également attention vous-même à ne pas vous plaindre de l’absence de votre conjoint, car c’est très contaminant pour les enfants.