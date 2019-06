Décollage réussi pour David Saint-Jacques

L’astronaute québécois David Saint-Jacques s’est envolé avec succès vers la Station spatiale internationale à 6 h 31 (heure du Québec).

David Saint-Jacques, Anne McClain et Oleg Kononenko ont décollé comme prévu à 6 h 31 de Baïkonour, le cosmodrome russe situé au cœur des steppes du Kazakhstan, pour une mission de six mois et demi en orbite à 400 kilomètres au-dessus de la Terre. Le journaliste scientifique Claude Lafleur nous explique la mission des trois membres de l’expédition.