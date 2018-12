Des cadeaux de Noël vraiment utiles pour les randonneurs

Dans mon trousseau de clés, sont accrochés une micro-lampe et un mini-couteau suisse, un plus gros canif se trouvant dans mon sac à dos. En randonnée l’hiver, j’ai toujours des crampons avec moi.

Certains articles me sont vraiment utiles en plein air, d’où l’idée d’en suggérer ici comme inspiration pour des cadeaux.

Indispensables crampons

Photo courtoisie

Sur la neige bien battue et parfois glissante des sentiers de marche ou de raquette, les crampons Microspikes de Kahtoola donnent aisance et mordant. En forme de pointe, ils sont attachés par des chaînes à une lanière élastique qui doit être bien ajustée aux bottes qui seront portées. Chez MEC : 79 $.

Le fameux couteau suisse

Photo courtoisie

Du plus petit au plus gros, les couteaux de poche Victorinox sont offerts dans une vaste gamme de prix (de 20 $ à 100 $). Les accessoires varient à l’infini : tournevis, ciseau, tire-bouchon... En vente dans des boutiques de plein air, chez Walmart ou chez Canadian Tire.

Un micro-phare

Photo courtoisie

D’abord conçu pour que l’on soit vu le soir en vélo, le micro-phare Turtle à DEL blanche de MEC se révèle pratique dans toutes sortes de situations. Son cordon élastique permet de l’attacher à un guidon, à un sac à dos ou à un porte-clés. Mode continu ou clignotant. Beau, bon, pas cher. À partir de 3 $.

Une tuque pas comme les autres

Photo courtoisie

Les tuques ne sont pas toutes pareilles. La Carvin Ski de Columbia est dotée d’une doublure réfléchissante, un peu comme une couverture de survie. À même la doublure, une trame de fibres de polyester ajoute au confort, tout en aidant à évacuer la transpiration. Plusieurs choix de couleur. Chez Sail : 40 $.

Appareil portatif anti-moustiques

Photo courtoisie

Vendu pour les terrasses, le Mini Halo de ThermaCELL peut pourtant servir en camping ou ailleurs pour tenir les moustiques à distance, sans DEET. L’appareil fonctionne avec des tampons répulsifs à base de d-allethrine et des petites cartouches de butane. Chez Canadian Tire. À partir de 35 $.

En bref

D’autres idées pour le week-end

Marcher au mont Rigaud

Accessibles gratuitement, les sentiers de L’escapade sont, pour la plupart, à la portée de tout le monde à pied ou en raquettes.

Carte téléchargeable.

www.ville.rigaud.qc.ca

Randonnée canine

Au parc régional du Bois-de-Belle-Rivière, à Mirabel, de beaux sentiers traversent une érablière. Chiens admis en laisse sur le sentier principal.

www.boisdebelleriviere.com

Anxieux en avion ?

Pour réduire la peur de l’avion, Aéorosim, à Laval et à Québec, propose une formation avec instructeur et un vol en simulateur. Deux heures ou plus.

www.aerosimexperience.com