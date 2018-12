Gary Bettman annonce une hausse du plafond salarial

Les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) auront encore plus d'espace pour manœuvrer sous le plafond salarial la saison prochaine, selon ce qu'a confirmé le commissaire Gary Bettman lundi.

En fait, les équipes disposeront de 3,5 millions $ de plus que cette saison alors que la limite devrait être haussée à 83 millions $ pour la campagne 2019-2020. En 2017-2018, elle était de 75 millions $, et de 73 millions $ l'an précédent.

Le Canadien de Montréal figure parmi les formations pour qui cette nouvelle aurait le moins d'impact à moins de mouvements de personnel important au cours de la période estivale. C'est que l'équipe de Marc Bergevin jouit déjà de près de 8,8 millions $ sous le plafond salarial.

Parmi les joueurs qui sont présentement de l'alignement du Tricolore, Artturi Lehkonen (avec restriction) et Antti Niemi (sans restriction) s'imposent comme les plus importants joueurs autonomes à venir. Les ententes avec les ténors de l'organisation comme Carey Price, Shea Weber et Jonathan Drouin sont encore valides pour plusieurs saisons tandis que Max Domi a deux ans à écouler à son présent contrat.

Les nouvelles sont toutefois intéressantes pour des équipes comme celle des Maple Leafs de Toronto qui doivent encore négocier de nouvelles ententes avec Auston Matthews et Mitch Marner, les vedettes montantes du club.