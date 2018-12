Je pleure un père qui ne m’a pas aimé

Je m’adresse à Stéphane qui ne comprend pas pourquoi la douleur d’avoir perdu son père est plus grande que ce à quoi il s’attendait, alors qu’il n’avait jamais eu une bonne relation avec lui, encore moins quand il avait appris son homosexualité.

« Mon cher Stéphane, Louise vous a donné son avis, voici le mien. Comme vous dites dans la première partie de votre lettre que vous étiez plus porté vers les arts alors que votre père l’était plus vers le sport et les sciences, est-il possible que vous pleuriez beaucoup plus le père que vous n’avez pas eu et dont vous auriez eu besoin, que le vrai père que vous avez eu?

Vous me semblez d’une intelligence et d’une sensibilité supérieures à la moyenne. En était-il de même pour votre père? Ou, en toute honnêteté, n’était-il pas un peu moron sur les bords? Combien de fois a-t-il raté l’occasion de vous aider, de vous encourager, de s’intéresser à vous, d’être capable d’apprécier vos qualités, vos talents, d’apporter le petit coup de pouce qui vous manquait pour atteindre votre but?

Dans la vie, quand le fils ou la fille est plus intelligent, plus sensible que le père, la mère ou les deux, cela ne donne pas des résultats extraordinaires. Je vous conseille de vous laisser aller à votre peine qui finira par passer. Si vous refoulez votre tristesse, elle va durer encore plus longtemps et vous nuira pendant plus de temps. Après, il vous restera à accepter que votre père n’a pas été à la hauteur pour élever un fils comme vous.

Je ne crois pas que votre orientation sexuelle ait grand chose à voir là-dedans. À partir du moment où vous ne correspondiez pas au cadeau qu’il avait commandé dans le catalogue, il n’a pas été capable de s’en remettre. Comme avant, il va vous falloir faire sans lui, et c’est tout.

Remarquez qu’il devait y avoir dans sa vie pas mal d’autres choses qu’il avait de la difficulté à accepter. C’est probablement l’ensemble de tout ça qui a causé sa mort prématurée d’une attaque cardiaque. La vie c’est une aventure dont il faut accepter les aléas si on veut continuer le périple. Sinon, la vague nous tasse sur le côté alors que d’autres prennent la même vague pour se projeter plus loin.»

Anonyme

En dépit des différences d’analyse qu’on peut faire de ce cas vous et moi, l’important est de donner à ce garçon le maximum d’avenues pour scruter son chagrin et trouver les moyens d’en ressortir grandi et avec le minimum de séquelles. Ce passé qui fut si difficile à vivre et qui lui remonte dans la gorge à l’occasion du décès de son père ne doit en rien l’empêcher de tracer bellement son avenir.