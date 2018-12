Voici tout ce qu'on sait sur la saison 2 de «Sabrina, l'apprentie sorcière» et nos 5 théories favorites

On savait que la série Chilling Adventures of Sabrina n’était pas terminée, puisque, sur Netflix, la saison 1 s’appelle «Part 1». Par contre, on n’aurait jamais pensé que la partie 2 arriverait aussi vite!

Notez-le à votre calendrier: Sabrina revient officiellement sur nos écrans le 5 avril 2019 #OMG. Dans seulement quatre mois!

On a eu droit à une fabuleuse bande-annonce pour nous préparer et, croyez-nous, elle est parfaite. La voici:

Alors, qu’est-ce que cela veut dire?

Voici nos théories pour la saison 2:

1. La chat de Sabrina, Salem, va parler

Bon, on ne sait pas si ça va arriver pour vrai, mais on peut toujours rêver!

On s’en doute, puisque la bande-annonce de la partie 2 commence avec la scène où Sabrina change de vêtements en tournant sur elle-même.

Ce moment est tiré du générique de la version des années 90 dans laquelle Salem parlait.

Si les créateurs s’inspirent de la version sitcom pour des scènes, pourquoi pas pour Salem!

De plus, on se rappelle que dans le dernier épisode de la partie 1, on voit Madam Satan parler avec son corbeau.

C’est la preuve que les «familiars», ces animaux qui accompagnent les sorciers, sont capables de parler.

2. La véritable histoire des parents de Sabrina sera révélée

C’est assez évident que les parents de Sabrina ne sont pas morts dans un accident, comme elle se l’est fait dire toute sa vie. Les «Weird Sisters» laissent sous-entendre que c’était plutôt un meurtre, déguisé en accident.

Aussi, l’intérêt que le Dark Lord porte pour Sabrina nous laisse croire que ses parents étaient encore plus puissants qu’on le croit.

Le Dark Lord a quand même demandé à Madam Satan de protéger Sabrina, ce n’est pas rien!

On sait que son père était un excellent sorcier, mais peut-être que sa mère avait elle aussi des pouvoirs? Qui sait?

3. Lord Blackwood va perdre son titre

C’est évident que la façon archaïque de gérer la «Church of the Night» doit changer.

Non seulement Lord Blackwood accepte que des hommes dans les positions de pouvoir, mais il est même prêt à tuer sa propre fille pour que son fils soit assuré de gouverner.

D’après nous, Prudence, qui est révélée comme étant la fille de Lord Blackwood, va trouver une façon de réclamer le trône et on aimerait beaucoup trop ça!

4. Les loups-garous arrivent à Greendale

Quoi? Avec les sorcières et les morts-vivants, c’est la suite logique!

Vous remarquerez que dans la bande-annonce, on peut apercevoir la tête d’un loup qui grogne, face à face avec Sabrina.

Il faut aussi parler de Dr Cerberus, l’homme qui possède le café / magasin de bandes dessinées, qui a débuté une relation avec tante Hilda.

Après leur premier baiser, on voit que les yeux de Dr Cerberus deviennent jaunes pendant une seconde.

Le nom Cerberus est en référence au personnage de la mythologie grecque du même nom qui est un chien à trois têtes! Et voilà, Dr Cerberus est un loup-garou. C’est prouvé.

5. Harvey et Sabrina vont se laisser

Si cette théorie est vraie, ce sera probablement une erreur de parcours et ils vont revenir ensemble avant la fin de la saison, parce que Harvey et Sabrina sont faits l’un pour l’autre!

Mais bon, n’empêche qu’on voit dans la bande-annonce que quelque chose se trame entre Nicholas et Sabrina. Ils dansent ensemble et on dirait bien qu’ils s’embrassent!

On voit même un moment entre Harvey et Rosalind. Dans les couloirs de l’école, ils se regardent langoureusement, alors qu’Harvey enlève les lunettes de Rosie.

Bon... on crie à la trahison!

On a trop hâte au 5 avril. On espère vraiment que Salem va parler et qu’on aura droit à une autre apparition d’un personnage de Riverdale!

