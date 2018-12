Le Guide de l'auto lance sa chaîne vidéo

L’information par le visionnement de brèves capsules est dorénavant au centre des habitudes de consommation numérique des internautes et ça, l’équipe du Guide de l’auto l’a compris!

Depuis plusieurs années déjà, le média met de l’avant des projets de contenu automobile vidéo et les publie tant sur sa chaîne YouTube que sur le site officiel du Guide de l’auto. Aujourd’hui, l’équipe du Guide est très fière de lancer sa propre section TV, une nouvelle page vidéo authentique dédiée aux passionnés de l’automobile.

Le Guide de l’auto TV présentera aux visiteurs un ensemble de quatre chaînes exclusives. Vous pourrez d’abord visionner les épisodes de type «Face à face» qui visera à mettre en relief les pour et les contres d’une voiture donnée. On y verra deux journalistes automobiles échanger et s’affronter sur ce qu’ils aiment et ce qui les tracasse concernant la voiture en question, et ce, dans une ambiance légère et ludique.

Ensuite, la chaîne «Sur la route» mettra de l’avant des véhicules de production bien connus qui piquent votre curiosité. On y verra un journaliste au volant d’un véhicule alors qu’il nous proposera une incursion dans l’histoire de celui-ci.

Par ailleurs, le Guide de l’auto TV a créé une série de capsules rassemblées sous la chaîne «AutoJoubert» où on voit notamment notre journaliste automobile Antoine Joubert traverser la célèbre route 66 derrière le volant de sa AMC Matador 1978 de couleur brune. Ce périple de plusieurs milliers de kilomètres a laissé place à de nombreuses situations loufoques, c’est le moins que l’on puisse dire!

Enfin, la chaîne «En studio» animée par le passionné de l’automobile Daniel Melançon traite de divers enjeux relatifs à l’automobile. On aborde entre autres le sujet des plaques personnalisées et des cellulaires au volant. Par ailleurs, chaque capsule comprend une section où un journaliste répond aux questions des lecteurs.

Évidemment, les vidéos publiées précédemment ne disparaissent pas. Vous pourrez toujours visionner une grande quantité d’essais vidéo que vous retrouviez dans la section «Essais» du Guide de l’auto TV. Vous pourrez donc visionner une tonne de vidéos variées sur une panoplie de sujets, des plus ludiques aux plus journalistiques.

C'est un rendez-vous dès aujourd'hui sur Le Guide de l'auto TV!