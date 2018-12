Le plus gros «meet up» d’amateurs de café a lieu ce week-end et vous ne voulez pas manquer ça

Les amoureux de caféine seront nombreux à se rendre au «Party de café» organisé par TH3RD WAVE au Crew Café Collective le samedi 8 décembre prochain.

Café gratuit, projection du film AEROPRESS MOVIE, bar à espresso, bar à Aeropress et bières pas chères... Impossible de vous endormir durant cet évènement extra stimulant!

À partir de 19h, et ce jusqu’à 1h du matin, les fêtards pourront déguster du café à la tonne sans débourser le moindre sou (ou presque).

L’entrée est gratuite, mais vous pouvez aussi réserver vos billets et recevoir un sac cadeau rempli de surprises!

Toutes les informations de cette soirée, ici.

