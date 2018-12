Les Devils ne font pas le poids face au Lightning

Face à l’une des puissances de l’Association de l’Est, les Devils du New Jersey n’ont pas été en mesure de freiner leur glissade. Ils ont subi un sixième revers consécutif en s’avouant vaincus au compte de 5 à 1 face au Lightning de Tampa Bay, lundi à Newark.

Les Devils, qui croupissent au bas du classement dans l’Est en vertu d’une fiche de 9-12-5, ont notamment subi la médecine de Nikita Kucherov, qui a marqué un but et récolté quatre points. Il a ainsi amassé au moins un point lors d’un 10e match de suite, totalisant cinq filets et 24 points lors de cette séquence.

Brayden Point connaît également de bons moments. En inscrivant son 20e but de la campagne lundi, il montre une fiche de 11 buts et 18 points à ses 10 plus récentes sorties.

Le Québécois Yanni Gourde, Tyler Johnson et Steven Stamkos ont été les autres marqueurs des visiteurs. Le gardien Louis Domingue a pour sa part réalisé 26 arrêts, n’étant déjoué que par Egor Yakovlev. Il s’agissait d’un premier filet en carrière pour ce dernier.

À l’autre bout de la patinoire, Keith Kinkaid a cédé quatre fois sur 20 tirs en 40 minutes de jeu, étant remplacé par Cory Schneider lors du troisième tiers. L’ancien des Canucks de Vancouver a repoussé cinq des six tirs dirigés vers lui.

Un voyage pénible

Avant d’entamer un voyage de trois matchs à l’étranger, les Sabres de Buffalo avaient remporté 10 matchs de suite. Lundi à Nashville, ils se sont incliné 2 à 1 face aux Predators pour clore leur périple avec trois défaites.

Ryan Ellis et Kevin Fiala ont été les deux buteurs des favoris locaux. Pekka Rinne a bloqué 21 rondelles pour signer la victoire. Seul Sam Reinhart a été crédité d’un but pour les Sabres, lorsque le défenseur des Predators Roman Josi a poussé lui-même la rondelle derrière son gardien.

Carter Hutton a bien fait entre les poteaux dans la défaite, ne permettant que deux buts sur 25 lancers.

Sans McDavid, les Oilers perdent

Privés de leur joueur-vedette Connor McDavid, malade, les Oilers d’Edmonton ont plié l’échine par la marque de 4 à 1 face aux Satrs, à Dallas.

Jason Dickinson, Brett Ritchie et Jamie Benn ont tous trompé la vigilance de Mikko Koskinen, qui a fait face à 24 tirs. Son vis-à-vis Anton Khudobin a fait mieux, avec 28 arrêts.

Les Oilers avaient remporté leurs trois dernières parties. Ils montrent maintenant une fiche de 4-2-1 depuis l’arrivée de Ken Hitchcock derrière le banc.