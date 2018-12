«L’expérience Messmer» de retour à TVA le 9 et 16 décembre

De nombreuses vedettes québécoises ont encore laissé leur subconscient entre les mains du fascinateur Messmer qui leur a fait vivre, sous hypnose, des aventures uniques.

Les réactions de Peter MacLeod, Alice Morel-Michaud, Georges St-Pierre, Ludivine Reding et plusieurs autres ont été immortalisées dans les deux rendez-vous de «L’expérience Messmer» que TVA diffusera les 9 et 16 décembre à 20 heures.

Elles ont toutes accepté de vivre différents «voyages», certains scientifiques, d’autres carrément loufoques, devant les caméras du plateau animé par Gino Chouinard et Messmer.

«Au cours de ces deux émissions, Messmer s’est surpassé en allant encore plus loin avec nos invités. Il a repoussé l’expérimentation de l’hypnose pour nous donner des moments uniques et inédits. Ce qu’il parvient à réaliser me jette littéralement par terre!», détaille Gino Chouinard dans un communiqué.

Les deux soirées de 90 minutes de «L’expérience Messmer» ont été produites par Entourage Télévision en collaboration avec Québecor Contenu.

L’an dernier, Messmer avait notamment réussi à convaincre Denis Lévesque, Colette Provencher, Jean-François Merci et Alain Choquette de se prêter au jeu.

Le fascinateur n’a pas fini de s’amuser au petit écran, car son émission «Lâchés lousses», avec Charles Lafortune, doit amorcer sa deuxième saison en janvier, toujours à TVA.