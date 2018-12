Passe-Partout de retour le 25 février

L’attente est bientôt terminée. Les nouveaux Passe-Partout seront diffusés à compter du 25 février. La nouvelle a été annoncée lundi par Télé-Québec.

Hormis la date d’entrée en ondes, le diffuseur refuse de dévoiler la case horaire qu’occupera le remake du populaire rendez-vous jeunesse, initialement présenté en 1977.

Passe-Partout est assurément l’émission la plus attendue de Télé-Québec l’an prochain. Dévoilées au lancement de programmation 2018-2019 du réseau en août dernier, les premières photos des trois comédiens en costumes avaient provoqué des fortes réactions. Produits par Attraction Images, les 40 nouveaux épisodes de Passe-Partout nous feront découvrir Élodie Grenier (Passe-Partout), Gabrielle Fontaine (Passe-Carreau) et Jean-François Pronovost (Passe-Montagne). Quant à Danielle Proulx et Widemir Normil, ils incarneront respectivement Grand-Mère et Fardoche.

Du côté des marionnettes, Cannelle et Pruneau seront de retour, mais pas Doualé et son accent créole. Cette dernière sera remplacée par Clémentine, une nouvelle marionnette noire, mais sans accent.

En entrevue au Journal en septembre, le directeur des programmes de Télé-Québec, Denis Dubois, affirmait que l’œuvre originale n’avait pas été dénaturée. «On se sent en territoire connu, mais c’est dépoussiéré», avait précisé M. Dubois.