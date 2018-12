Plaire aux plus célèbres palais depuis 1893

Dès son inauguration, la gastronomie établit la réputation du Château Frontenac. Le luxe passe immanquablement par le palais, et, en cela aussi, William Van Horne, le fondateur de l’hôtel, a été un visionnaire.

On mise sur des menus susceptibles de plaire à la clientèle européenne et on met la barre très haut en proposant des produits raffinés et souvent locaux, comme le saumon de Gaspé ou la poularde de Cap-Rouge.

Depuis 1893, de nombreux chefs se sont succédé derrière les fourneaux. Ils ont su satisfaire les bouches les plus célèbres et exigeantes. Sir Winston Churchill, Paul McCartney, le président Ronald Reagan, la reine Elizabeth ou, tout récemment, plusieurs chefs d’États et de gouvernements venus au G7 et qui ont pu savourer la cuisine d’ici, rappelle-t-on dans la série Iconique Château Frontenac, diffusée sur MAtv.

« Qui mange bien s’en souvient et en parlera aux siens », c’est ce qui semble se transmettre de bouche à oreille depuis 125 ans.

Tourisme

Mais Van Horne ne se contente pas de l’hébergement et des plaisirs de la table. Il développe aussi des activités touristiques. Québec est une ville exotique en hiver pour les clientèles européenne et américaine. Le Château Frontenac devient un lieu de rassemblement et de festivités qui est aussi glamour que Hollywood et Paris.

