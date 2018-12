Simon Després tente sa chance avec le Rocket

Le défenseur Simon Després est de retour dans l’organisation du Canadien de Montréal, ayant accepté un contrat d’essai professionnel avec le Rocket de Laval, dimanche.

Selon le réseau TVA Sports, Després aurait pris cette décision dans le but de se remettre en forme en prévision de la Coupe Spengler, qui se mettra en branle le 26 décembre à Davos, en Suisse.

Després n’était pas parvenu à faire sa place avec le Canadien au mois de septembre après avoir été invité au camp d’entraînement du Tricolore. Il avait ensuite refusé une entente de la Ligue américaine proposée par le directeur général Marc Bergevin.

Sélectionné au premier tour au repêchage de la Ligue nationale de hockey par les Penguins de Pittsburgh en 2009, le Québécois a disputé 193 matchs avec les Penguins et les Ducks d’Anaheim. Il a marqué six buts et cumulé 43 points.

L’ancien des Sea Dogs de Saint John, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), a passé la dernière campagne avec le Slovan de Bratislava, dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

Le Rocket (8-13-3) montrait le deuxième pire dossier du circuit avec 19 points, dimanche.