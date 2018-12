Tentative de meurtre au Plateau-Mont-Royal

MONTRÉAL – Deux hommes, de 31 et 25 ans, ont été blessés par balle, dans la nuit de dimanche à lundi, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à Montréal.

Selon les premières informations, l’évènement s’est produit vers minuit et demi. La police a été appelée à se rendre au coin du boulevard St-Laurent et de l’avenue du Mont-Royal concernant un homme atteint par balle.

A leur arrivée, les policiers ont trouvé un homme de 31 ans, atteint par au moins un projectile d’arme à feu au haut du corps. Ce dernier a été transporté dans un centre hospitalier, on ignore la gravité de ses blessures.

Sur place, les agents du Service de police de la Ville de Montréal ont repéré une voiture qui fuyait les lieux. Une poursuite s’est alors enclenchée avant que le véhicule suspect s’immobilise au coin du boulevard Robert-Bourassa et de la rue Notre-Dame.

Trois hommes se trouvaient à bord du véhicule. L’un d’eux, âgé de 25 ans, était également blessé par balle au haut du corps. Il a été transporté à l’hôpital, on ignore son état de santé.

Deux scènes de crime ont été érigées par les policiers et des enquêteurs se sont rendus sur place pour analyser la scène et en savoir plus sur les circonstances entourant cet évènement.

Le boulevard St-Laurent a été fermé à la circulation, en direction nord, à partir de la rue Marie-Anne.

Le boulevard Robert-Bourassa a aussi été fermé, en direction sud, entre Saint-Antoine et Notre-Dame, pour une durée indéterminée.