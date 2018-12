Trump souhaite une peine de prison pour son ex-avocat Michael Cohen

Donald Trump a expliqué lundi sur Twitter souhaiter une peine de prison pour son ancien avocat Michael Cohen, qui collabore avec la justice dans la délicate enquête russe et a avoué la semaine dernière un mensonge embarrassant pour le président américain.

Michael Cohen, poursuivi pour des malversations en marge de cette enquête, «demande au juge d’échapper à la prison. Ça veut dire qu’il pourrait avoir fait toutes ces choses TERRIBLES, sans lien avec Trump, des fraudes, des gros emprunts, des taxis, etc. et ne pas subir une longue peine de prison?», a tweeté le locataire de la Maison-Blanche.

«Il invente des histoires pour obtenir un accord» en ce sens et «devrait, à mon avis, recevoir une peine entière et totale», a ajouté Donald Trump dans une nouvelle série de tweets vengeurs consacrés à l’enquête sur les soupçons d’entente entre son équipe de campagne de 2016 et la Russie.

Depuis une semaine, le président, qui nie toute collusion avec Moscou, écrit quasiment chaque jour trois ou quatre messages sur le réseau social pour décrier une «chasse à l’homme» coûteuse et injuste. Lundi, il a encore franchi un cran en qualifiant le procureur spécial Robert Mueller, qui la supervise, de «voyou hors de contrôle».

Sa nervosité semble liée aux progrès réalisés par les investigateurs, qui ont réussi à obtenir la coopération de plusieurs de ses proches.

Michael Cohen, ancien homme de confiance de Donald Trump pour qui il se disait prêt à «prendre une balle», a ainsi avoué jeudi avoir menti au Congrès sur un projet d’investissement du magnat de l’immobilier en Russie, confirmant le maintien de liens entre Moscou et le milliardaire républicain jusqu’en juin 2016.

À l’inverse, son ami et conseiller informel Roger Stone, qui semble aussi dans le viseur de Robert Mueller, a déclaré dimanche qu’il ne témoignerait jamais contre Donald Trump. «Ça fait du bien de voir que certaines personnes ont encore des tripes», a commenté le président.

À la verve de Donald Trump, Robert Mueller oppose un silence absolu, continuant à abattre ses cartes sans révéler ce qu’il a en main. Disposant des réponses écrites du président, il pourrait bientôt boucler son enquête et rendre au ministère de la Justice son rapport final.