Un pont tout neuf sur l’A-40 d’ici 2030

Québec reconstruira d’ici 2030 une structure toute neuve et beaucoup plus large pour remplacer le pont de l’Île-aux-Tourtes, situé sur l’autoroute 40 entre l’île de Montréal et Vaudreuil.

Le verdict des ingénieurs est tombé : il n’y a plus rien à faire avec l’actuel pont autoroutier, l’un des plus importants de la région métropolitaine avec 83 000 véhicules qui y circulent chaque jour.

Construit en 1965, l’ouvrage a fait l’objet de nombreux travaux au cours des dernières années. Une voie avait notamment été fermée d’urgence à la fin 2015 suite à la découverte d’une inquiétante fissure dans une poutre de béton.

À ce jour, le projet de reconstruction était étiqueté comme «à l’étude» dans la plus récente version du Plan québécois des infrastructures (PQI). Mais voilà que le ministère des Transports a transmis en catimini un avis de projet au ministère de l’Environnement dans lequel il énonce clairement son intention de tout reconstruire.

Encore trois voies

Le futur pont, d’une largeur de 45 mètres, sera situé juste au nord du pont actuel, large de 29 mètres. Il comportera toujours trois voies de circulation dans chaque sens, mais les accotements seront plus amples afin permettre le passage sécuritaire des autobus. Une piste polyvalente pour cyclistes et piétons sera aussi aménagée. (voir ci-contre).

Un projet de réfection majeur ne serait pas suffisant, ont conclu les experts qui ont réalisé l’étude d’opportunité. «(L’option) qui consistait à renforcer le tablier n’a pas été retenue, car la durée de vie de l’intervention était estimée à seulement 15 ans», justifie le ministère des Transports dans la documentation transmise au ministère de l’Environnement.

«La reconstruction au nord a été privilégiée puisqu’elle limiterait les incidences sur l’environnement et les activités immobilières», lit-on également.

Dans 10 ans

Il faudra une décennie pour que le projet soit achevé. Québec prévoit environ 6 ans pour mener à bien la planification du projet, ce qui inclut la conception du nouveau pont et les études d’impact sur l’environnement.

S’en suivra un chantier d’une durée de 4 à 5 ans dans une zone de 4,3 km de long, incluant la construction du nouvel ouvrage de 1,93 kilomètre, et la démolition du vieux pont.

Ce n’est donc pas avant 2030 que les automobilistes pourront rouler sur un pont de l’Île-aux-Tourtes flambant neuf.

Québec annonce déjà son intention de réaliser ce projet en mode «conception-construction-financement».

Cela signifie qu’il mandatera un consortium pour concevoir, ériger et financer les travaux. Toutefois, à la différence d’un partenariat public-privé (comme dans le cas du prolongement de l’autoroute 30), Québec deviendra propriétaire de l’infrastructure dès la fin des travaux, plutôt qu’après une période d’une trentaine d’années.

Aucun coût n’est avancé à ce stade-ci pour la reconstruction, mais on peut penser que la facture dépassera allègrement le demi-milliard de dollars.

À titre de comparaison, la reconstruction du pont Champlain, un projet fédéral de plus grande envergure, coûte 4,2 milliards.

Lu dans l’avis du MTQ :

«Le pont est en service depuis un peu plus de 50 ans et il a déjà fait l’objet de plusieurs interventions. Au cours des dernières années, les déficiences observées sur le pont se sont multipliées. (...) Par conséquent, le MTQ recommande qu’un projet d’intervention majeure soit entrepris le plus rapidement possible».