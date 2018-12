DESJARDINS, Denis



À Lavaltrie, le 29 novembre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Denis Desjardins, époux de feu Monique Santerre.Il laisse dans le deuil ses fils Réjean, Serge (Carole Lavoie) et Yves (Lineda Boucher), ses petits-enfants Jessica, Maxime, Alexandre, ses arrière-petits-enfants Megan et Anthony, ses soeurs Cécile, Jacqueline et Pierrette (Guillermo Franco), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Exposé le jeudi 6 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h30 et vendredi de 9h à 10h au:Les funérailles auront lieu vendredi le 7 décembre à 11h en l'église de Saint-Sulpice.