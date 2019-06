5 escapades à faire pendant le temps des Fêtes

À quelques heures de route seulement, ces 5 destinations vous permettront d’échapper à la frénésie des Fêtes!

Partir à la découverte de la capitale canadienne

Ottawa est la destination tout indiquée pour une sortie avec les enfants. En plus de prévoir une tournée des musées, vous pourrez explorer la colline du Parlement et enfiler vos patins le temps d’une soirée sur le canal Rideau. La capitale propose également une scène culinaire diversifiée avec un passage obligé au marché By. C’est ici que vous pourrez déguster une fameuse queue de castor! L’hôtel Le Germain et l’établissement Andaz Ottawa ByWard Market offrent un emplacement idéal pour vous permettre de visiter la ville à pied.

Se laisser charmer par Boston et ses jolis quartiers

En hiver, rien de plus romantique qu’une balade dans les rues de Beacon Hill! Profitez d’une atmosphère rétro et d’une bonne nuit de sommeil en réservant une chambre à The Verb Hotel. Comme la capitale du Massachusetts est située au bord de l’eau, emmitouflez-vous confortablement pour accomplir vos plus belles prouesses à la patinoire extérieure du Boston Common avant de vous offrir une pause gourmande au Quincy Market ou une pâtisserie dans l’une des succursales Flour Bakery + Cafe. Une visite à la somptueuse bibliothèque publique devra également s’ajouter à votre itinéraire.

S’offrir un séjour de luxe à Stowe

Ce charmant village du Vermont est un paradis pour les amateurs de ski! Ce n’est pas un simple hasard si la famille Von Trapp, qui a inspiré le film La Mélodie du bonheur, y a élu domicile suite à son départ de l’Autriche. D’ailleurs, il est toujours possible de séjourner au Trapp Family Lodge. Par contre, si vous voulez être parmi les premiers à dévaler les pentes, l’auberge Stowe Moutain Resort s’avérera la meilleure option. Avant de prendre le chemin du retour, n’oubliez pas de vous arrêter à l’usine Ben & Jerry’s pour une dégustation de crème glacée.

Découvrir Portland sous un nouvel angle

Quand on fait référence au Maine, une vision de la plage et d’un savoureux lobster roll nous vient automatiquement à l’esprit! Pourtant, la ville maritime est tout aussi agréable à explorer pendant la saison hivernale avec le Vieux-Port et son décor givré. Débutez la journée chez Coffee By Design avant de goûter à la poutine du restaurant Duckfat et de vous laisser tenter par un beignet signé The Holy Donut. Les amateurs de bière ne seront pas déçus puisque la ville abrite plusieurs brasseries. À cette période de l’année, la plateforme Airbnb propose différentes options à prix doux pour vous loger confortablement.

Se connecter avec la nature dans les monts Chic-Chocs

Au cœur de la réserve faunique de Matane en Gaspésie, l’auberge de montagne des Chic-Chocs est le rendez-vous des adeptes de plein air! Cet établissement perché à 615 mètres d’altitude vous offre de vivre une expérience unique qui vous permettra de découvrir la nature à son état sauvage en plus de vous initier au ski hors-piste. Nul doute que vous y ferez de belles rencontres et que vous apprécierez l’accueil chaleureux que vous réserveront les gens de la région.