5 montagnes à découvrir cet hiver

Peu importe le sport que vous pratiquez, ces montagnes situées aux quatre coins du Québec vous promettent de magnifiques paysages enneigés!

Mont Gosford

Près de la frontière américaine, cette montagne se démarque en raison de la vue à 360o qu’offre son sommet. En raquette, le sentier qui vous mènera à la tour d’observation est d’une distance de 15 kilomètres, aller-retour. Si vous êtes en bonne forme physique et que vous pratiquez cette activité régulièrement, vous devriez faire l’ascension sans trop de difficultés. Notez que les chiens sont acceptés à condition d’être tenus en laisse. Les pistes de motoneige et le ski hors-piste, vous permettront également de profiter du magnifique panorama sur les montagnes des États du Maine et du New Hampshire ainsi que sur le Lac-Mégantic.

901 rang Tout-De-Joie

St-Augustin de Woburn, Québec

G0Y 1R0

Massif du Sud

Recevant en moyenne 700 centimètres de neige chaque saison, ce mont situé dans la région de Chaudière-Appalaches est le rendez-vous des amateurs de poudreuse! Ceux-ci seront également heureux d’apprendre que ses 33 pistes offrent un des plus vastes domaines de sous-bois au Québec. De leur côté, les sportifs qui ont envie de s’initier au Cat-ski ou au Cat-Raquette, pourront le faire dans le cadre des escapades organisées par le Centre d’Aventure Safari. Si vous n’êtes pas avides de sensations fortes et que vous préférez vous connecter avec la nature, les sentiers de raquette seront votre meilleur terrain de jeu!

1989, route du Massif

St-Philémon, Québec

G0R 4A0

Montagne du Diable

Avec son large réseau de pistes de ski de fond, de ski de randonnée nordique et de raquette, ce parc régional des Hautes-Laurentides vous réserve un séjour inoubliable! Vous pourrez loger au cœur de la forêt, dans l’un de ses refuges, et découvrir à votre rythme les sentiers adaptés aux sportifs de tous les niveaux. En famille ou entre amis, tous les éléments sont réunis afin de profiter des joies de l’hiver!

125, 12e rue

Ferme-Neuve, Québec

J0W 1C0

Mont-Édouard

Dans le Bas-Saguenay, cette montagne qui culmine à 635 mètres d’altitude accueille sur ses 31 pistes les skieurs et les planchistes de tous les calibres. Mais attention, ce ne sont pas les seuls qui pourront s’émerveiller face à la vue incroyable sur le Fjord-du-Saguenay! Le site est également accessible en ski de fond, en empruntant l’une des 4 pistes prévues à cet effet, ou encore en raquette, via différents circuits d’une distance de 3 à 8,5 kilomètres chacun. Au bas des pentes, les glissades sur tubes amuseront les enfants!

67, rue Dallaire

L’Anse-Saint-Jean, Québec

G0V 1J0

Mont la Réserve

Cette station de ski de la région de Lanaudière gagne à être découverte! Elle propose deux versants, l’un avec des pistes damées pour le ski et la planche à neige et l’autre avec une section hors-piste, sans remontée mécanique. Cette dernière étant réservée aux skieurs aguerris. Des glissades sur tubes, des sentiers de raquette et un cours d’initiation au véloneige sont également offerts pour le plus grand bonheur de tous!

56, chemin du Mont la Réserve

Saint-Donat, Québec

J0T 2C0