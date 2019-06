5 plages de Floride qui valent le détour

Avec ses 1500 kilomètres de côtes, ce n’est pas un hasard si la Floride est l’une des destinations favorites des québécois en hiver. Histoire de profiter pleinement du soleil lors de votre prochain séjour, mettez le cap sur ces 5 plages paradisiaques!

1. Siesta Beach

Cette plage située près de Sarasota, sur la côte Ouest, est parmi les plus belles des États-Unis. C’est son sable blanc composé de cristaux de quartz qui lui vaut sa renommée. Également, ses dunes qui ont l’aspect du sucre blanc demeurent fraîches même lorsque le soleil est brûlant. Un avantage à ne pas négliger lorsque le mercure atteint des sommets! L’eau y étant peu profonde et les vagues se faisant plutôt rares, vous pourrez respirer le bon air marin et faire trempette avec les enfants paisiblement. En fin de journée, installez-vous avec un verre de vin pour admirer le magnifique coucher de soleil sur le golfe du Mexique.

2. Lighthouse Beach

Au large de Fort Myers, l’île de Sanibel est le repère des voyageurs en quête de trésors! L’endroit est célèbre pour ses coquillages de toutes les couleurs qui font le bonheur des petits comme des grands. On y dénombre plus de 200 espèces différentes qui ont contribué à donner le nom de «Sanibel Stoop» à la position que les gens adoptent lorsqu’ils se penchent pour les ramasser. N’oubliez pas de planifier une visite au musée national des coquillages Bailey-Matthews où on vous aidera à identifier les différentes variétés récoltées.

3. St. George Island State Park

À une heure de route de Tallahassee, la plage sauvage qui borde l’île Saint Georges est l’endroit rêvé pour un séjour sous le signe de la détente. En plus de multiplier les siestes à l’ombre du parasol, vous aurez l’occasion de parcourir ses 30 kilomètres de pistes cyclables et de visiter son phare datant du XIXe siècle. Avec de la chance, vous pourrez même apercevoir des dauphins. Installez-vous au cœur des dunes de sable afin de profiter d’un moment de solitude et d’un superbe panorama sur le golfe!

4. Bahia Honda Beach

Caractérisée par ses palmiers qui valsent au rythme du vent, cette plage tropicale des îles des Keys est un véritable paradis pour les voyageurs. Vous pourrez louer un kayak ou un paddleboard afin de parcourir ses eaux cristallines tandis que les adeptes de plongée se réjouiront de les explorer plus en profondeur. Notez que l’accès à la plage est offert dès l’aube et ce jusqu’au coucher de soleil. Ce dernier étant incontournable puisqu’il vous promet un spectacle mémorable!

5. Crandon Park Beach

Se déployant sur près de 3 kilomètres, cette plage de Miami, qui prend place à la pointe nord de Key Biscayne, offre un paysage digne d’une carte postale! L’endroit est apprécié des familles en raison de son aire de jeux et de ses petites cabanes disponibles à la location. Celles-ci sont équipées d’une douche privée, d’une table de pique-nique et d’un barbecue vous permettant de préparer des grillades à l’heure du lunch. Le sable y est blanc et doux et la mer y est chaude et calme! Que demander de mieux?