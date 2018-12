5 styles de manteaux d’hiver pour chaque occasion

Même si Dame Nature nous joue des tours depuis quelques semaines, il est maintenant venu le temps de se vêtir d’un bon manteau chaud. Que vous soyez un piéton urbain sur le Plateau ou un skieur en banlieue, un manteau de qualité est essentiel à votre survie hivernale! Il doit vous durer longtemps, vous garder vraiment au chaud, sans ruiner votre portefeuille.

Voici donc le top 5 des manteaux d’hiver pour tous les budgets et pour toutes les occasions.

Le manteau tout-aller urbain : Signature M est parfait pour le streetstyle

Photo courtoisie

L’animatrice, chanteuse et chroniqueuse à la radio à QUB radio, Marième Ndiaye lance sa propre ligne de manteaux d’hiver. En effet, l’artiste aux multiples talents a collaboré avec l’entreprise québécoise Alizée Wear, qui se spécialise dans les vêtements extérieurs. Ainsi, est née la collection Signature M qui présente six styles de manteaux pour femmes hyper chauds et confortables. On aime le fait que ces pièces ont été fabriquées au Québec, à Saint-Augustin de Desmaures. Coup de cœur pour le style Zigzag, pour un look urbain qui convient à toutes vos sorties quotidiennes en ville. *À partir de 299$ : Atmosphère, Sail, La Cordée, Sportium, Sports Experts et en ligne https://alizee.ca

Le manteau chic : la grande famille Fen-nelli

Photo courtoisie

L’entreprise montréalaise Fen-nelli se spécialise dans l’industrie du manteau, depuis plus de 30 ans. On y trouve des modèles pour tous les goûts et pour tous les âges. La manufacture confectionne plusieurs marques de manteaux tels que Northside, Niccolini, Portrait et Jak-it. Leur pari? Offrir un luxe à prix abordable et un « fit » parfait à toutes les femmes. Cet hiver, pour un style plus chic et sophistiqué, on opte pour le modèle avec col de fourrure synthétique amovible avec couture ajustée pour une silhouette féminine. Vous risquez de faire tourner les têtes à vos partys de Noël! *À 250 $: Disponibles dans les boutiques Manteaux Manteaux

Le manteau tape-à-l’œil : le modèle Nuptse de North Face est de retour

Photo courtoisie

Tous les milléniaux qui furent des ados dans les années 2000, ont tous porté le fameux manteau d’hiver bombé! Le look est donc de retour cette saison! La compagnie North Face relance même son modèle Nuptse de 1996 pour les nombreux nostalgiques qui ont adoré le style bouffant. Plusieurs modèles sont disponibles en magasin, mais on craque pour le style rétro doré qui donne vraiment du punch à votre tenue. En outre, le Nuptse est muni d’un capuchon dissimulable et des poches réchauffe-mains. * À 349,99$ – Dans les boutiques North Face, Altitude Sports, Sportium, Sail et en ligne https://www.thenorthface.com

La manteau « végétalien » : Noize devient un incontournable avec ses parkas

Photo courtoisie

La griffe canadienne NOIZE offre des vêtements d’extérieurs mettant en vedette les matériaux végétaliens, soient le cuir végane et la fausse fourrure. Totalement accessibles aux petits budgets, on retrouve dans la nouvelle collection plusieurs parkas hyper tendances, aux manches de cuir et aux capuchons ornés de faux-fur. De plus, elles gardent vraiment au chaud. J’aime particulièrement le modèle Sam, qui plaira certainement à la fashionista en quête de style et de chaleur! * À partir 149,00$ - Chez La Baie et en ligne https://noizeoriginal.ca

Le manteau sportif : Peak Performance pour les adeptes de sports d’hiver

Photo courtoisie

Jean-Luc Brassard, Daniel Melançon et Stéphane Quintal sont tous des adeptes célèbres des manteaux Peak Performance. Que vous pratiquiez le ski, la course à pieds, la raquette, les doudounes de l’entreprise suédoise font toute la différence lorsque vous pratiquez vos activités de plein air. Peak Performance est populaire chez les athlètes professionnels et amateurs pour leur savoir-faire technique, leurs designs avant-gardistes et leurs matières hautes performances. Par exemple, le modèle Bonnie est doté d’une couche extérieure en polyamide et son rembourrage en duvet de canard offre une isolation et une protection uniforme. *À partir de 230$ - boutique Peak Performance DIX30 ( 9130 Boulevard Leduc #145, Brossard)