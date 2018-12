LEDUC, Gilles



À Châteauguay, le 1er décembre 2018, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Gilles Leduc, époux de Mme Diane Charron Leduc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Karine et Cynthia (Robert Jr), son petit-fils Alexandre, sa soeur Lilianne (Serge), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 7 décembre à compter de 14h, suivi d'une cérémonie commémorative à 17h en la chapelle.En sa mémoire, un don peut être fait à la Société canadienne du cancer.