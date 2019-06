Des idées pour faire lever vos partys des fêtes!

Vous recevez la famille dans le temps des Fêtes et vous voulez que votre party soit assez réussi pour empêcher votre beau-frère de dormir sur le divan. Jean-François Baril a des idées pour vous.

L’ambiance

Le plus important pour une ambiance réussie est un bon éclairage et de la bonne musique. Ça change complètement l’atmosphère de la soirée.

On évite la musique douce et les lumières de plafond, au profit des chansons amusantes et des guirlandes de Noël.

Avec ou sans thématique

Le fait d’avoir une thématique peut rendre la soirée mémorable, surtout si on l’utilise à fond : dans la décoration, le repas, les costumes, la musique... L’idée, c’est de plonger dans un autre univers.

Des photos souvenirs

Avec nos téléphones intelligents, on oublie parfois le plaisir de prendre de « vraies » photos. Laissez quelques caméras jetables à la disposition des invités, ou encore mieux, un polaroïd si vous en avez un.

Voici des jeux pour s'amuser en famille et entre amis :

L’encan

On invite tout le monde à apporter des petits cadeaux emballés. Pendant la soirée, ceux qui remportent des jeux ou qui accomplissent une tâche recevront de l’argent Monopoly. À la fin de la soirée, ils pourront miser sur les cadeaux lors de l’encan crié.

La barbe du père Noël

On a besoin d’un bol rempli de boules de coton et de Vaseline. On applique de la Vaseline sur le menton de chacun des membres de l’équipe. Le premier joueur court jusqu’au bol de coton et en colle le plus possible sur son menton. Il revient, vers son équipe pour donner le relais à la deuxième personne.

Le panache de Rudolph

Chaque équipe reçoit une paire de bas nylon beige avec les pieds coupés, des rubans, une boucle et 14 petits ballons à souffler. Un membre de chaque équipe enfile le bas sur sa tête et on fait un trou pour le visage. L’équipe enfile les ballons dans les ouvertures de chaque jambe pour créer le panache. Les rubans et la boucle seront utilisés pour décorer. Les joueurs qui auront créé le plus beau renne remportent.

Le jeu d’empiler des verres

À GO, deux joueurs s’affrontent pour empiler leurs verres les uns dans les autres dans une course folle.

Faire tomber des verres avec un ballon

On dépose les verres sur le bord d’une table. L’idée, c’est de faire tomber les verres en utilisant un ballon que l’on gonfle.

Le jeu du biscuit

On dépose un biscuit de type Oréo sur son front et on tente de le faire glisser jusqu’à notre bouche en bougeant notre visage.

Passer l’orange

Debout en cercle, les joueurs doivent se passer l’orange d’un à l’autre en la coinçant entre le menton et la poitrine ou l’épaule et la tête (sans leurs mains) sans l’échapper. Ceux qui font tomber le fruit sont éliminés et les deux derniers à le réussir sont les gagnants.

Le relais du baiser

Faites deux équipes, donnez-leur des mitaines et préparez deux bols de chocolats emballés. Il faut en déballer un en portant les mitaines et puis le manger.

Les bruits d’animaux

Écrivez sur des petits papiers des noms d’animaux de la même famille (Exemple : bœuf, vache et veau, puis chien, chienne et chiot). Tout le monde pige un mot et au signal, chacun doit imiter le son de l’animal inscrit sur son papier. Le but du jeu est s’asseoir en famille (père, mère puis bébé) sur la même chaise le plus rapidement possible.

Le jeu de la patate

On met une patate dans le pied d’un bas de nylon et on attache l’autre jambe du bas autour de la taille de chacun des joueurs. En faisant des mouvements de va-et-vient avec le corps pour faire bouger la patate dans le pied du bas de nylon, les joueurs doivent faire avancer une autre patate déjà placée sur la ligne de départ.