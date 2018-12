Koskinen l’homme de Hitchock?

À l’exception du légendaire Ed Belfour chez les Stars de Dallas, peu de gardiens de but peuvent dire : « Hey, j’étais l’homme de confiance de Ken Hitchcock ! » De toute évidence, le nouvel entraîneur-chef des Oilers d’Edmonton ne voit pas Cam Talbot comme un Ed Belfour et il n’est pas le seul.

Depuis que Hitchcock a succédé à Todd McLellan derrière le banc des Oilers, le transfuge de 30 ans de la KHL Mikko Koskinen a obtenu six départs contre un seul pour Talbot, qui était le présumé gardien numéro un.

Avec Hitchcock, les Oilers ont amassé trois points sur une possibilité de six (aucun avec Talbot) dans leur tournée californienne, mais de retour en Alberta, Koskinen a obtenu trois départs consécutifs à domicile, au cours desquels il n’a concédé que trois buts sur un total de 92 tirs.

L’effet Hitchcock

Visiblement, l’effet Hitchcock commence à se faire sentir sur le plan défensif, mais reste à voir ce que sera la suite des choses dans le cas de Talbot. Ce dernier a bien fait à sa première saison à Edmonton, mais depuis l’an dernier, ça va de mal à pis pour l’Ontarien de 31 ans, qui sera joueur autonome à la fin de la saison.

Pour l’instant, Koskinen semble être un des rares bons coups du directeur général, Peter Chiarelli. Lui et Hitchcock pourraient sauver la saison des Oilers.

Koskinen est 9e au chapitre de l’efficacité (,928) et 4e dans la colonne des buts alloués (2,15). C’est du solide, même s’il y a un peu de Hitchcock là-dedans. Koskinen est maintenant au 10e rang dans notre classement hebdomadaire.

On sait bien que Hitchcock peut lui tourner le dos n’importe quand et revenir à Talbot, mais à 2,5 millions $, le Finlandais pourrait s’avérer l’une des bonnes aubaines de l’année devant le filet en compagnie de Jaroslav Halak (2,5 millions à Boston) et Carter Hutton (2,5 millions à Buffalo).

David Rittich (800 000 $ à Calgary), Curtis McElhinney (850 000 $ en Caroline) et Casey DeSmith (650 000 $ à Pittsburgh) sont aussi de belles aubaines pour leurs équipes respectives.

Citation de la semaine

Les changements d’entraîneurs n’ont pas tous le même effet et Corey Crawford (29e) est sur le point d’être exclu de notre top 30. Depuis le congédiement de Joel Quenneville, le 6 novembre, Crawford a une fiche de 2-7-1 sous les ordres de Jeremy Colliton. Il a perdu neuf rangs cette semaine et il a connu deux matchs de six buts face aux Golden Knights et aux Jets.

Crawford a très mal digéré la défaite locale de 8 à 3 mardi. « On s’est fait botter le derrière à la maison, a-t-il dit. C’était pitoyable. »

Dimanche, il a accordé trois buts aux Flames, dans un bombardement de 41 tirs, lors d’une défaite locale de 3 à 2. La frustration monte et il a failli en venir aux coups avec son vis-à-vis Mike Smith.

Et Carey Price ?

Carey Price a gagné deux rangs cette semaine, ce qui le place au 32e échelon. Il n’a que neuf performances de qualité (matchs de ,900 ou plus d’efficacité) en 20 sorties pour un ratio de 45 %. Il a 11 performances sous la barre de ,900. Un gardien numéro un doit avoir au moins six performances de qualité sur dix. Au moins, il en a trois à ses quatre derniers matchs et il aurait eu quatre, n’eût été ce cadeau à Justin Braun, des Sharks, en début de match, dimanche.

Rang Dif. Rang Prénom Nom Équipe PJ V D DP SO EFF. TRS MOY PTS 1 2 Frederik Andersen TOR 22 15 7 0 1 0,931 33,5 2,30 10341 2 2 John Gibson ANA 23 10 8 4 1 0,927 35,1 2,58 10304 3 -1 Jaroslav Halak BOS 15 8 3 2 2 0,936 32,1 2,06 10303 4 -3 Pekka Rinne NSH 18 11 4 1 2 0,934 28,1 1,86 10274 5 3 Semyon Varlamov COL 18 10 5 3 1 0,930 31,7 2,23 10267 6 -1 Jimmy Howard DET 19 9 6 3 0 0,923 34,7 2,66 10226 7 0 Henrik Lundqvist NYR 21 9 8 3 0 0,921 33,2 2,63 10213 8 -2 Thomas Greiss NYI 16 9 4 1 1 0,926 32,5 2,42 10193 9 -2 Andrei Vasilevskiy TBL 13 9 3 1 1 0,927 31,5 2,30 10191 10 16 Mikko Koskinen EDM 12 8 2 1 2 0,928 30,0 2,16 10176 11 2 Ben Bishop DAL 16 9 5 1 2 0,925 29,8 2,25 10174 12 38 Curtis McElhinney CAR 10 7 2 1 0 0,930 30,0 2,10 10171 13 1 Carter Hutton BUF 20 12 7 1 0 0,917 31,7 2,63 10144 14 -5 Casey DeSmith PIT 16 6 4 3 2 0,922 31,4 2,45 10139 15 -5 David Rittich CGY 13 8 2 1 1 0,924 29,1 2,21 10123 16 -1 Jack Campbell LAK 13 5 7 0 1 0,923 30,4 2,33 10120 17 1 Marc-Andre Fleury VEG 24 14 9 1 5 0,913 27,3 2,38 10118 18 4 Craig Anderson OTT 24 11 9 3 1 0,905 38,1 3,62 10114 19 -3 Keith Kinkaid NJD 21 9 6 5 3 0,909 31,2 2,84 10075 20 -1 Braden Holtby WSH 19 10 6 2 1 0,910 32,7 2,94 10070 21 -4 Sergei Bobrovsky CBJ 18 10 8 0 0 0,911 30,7 2,72 10057 22 -10 Devan Dubnyk MIN 20 9 8 2 0 0,909 30,0 2,72 10050 23 2 Tuukka Rask BOS 13 6 5 2 0 0,915 30,4 2,59 10032 24 4 Robin Lehner NYI 12 4 5 2 1 0,913 32,1 2,79 10023 25 -2 Darcy Kuemper ARI 11 4 5 2 0 0,914 31,5 2,71 10020 26 -2 Brian Elliott PHI 14 6 7 0 1 0,911 29,3 2,59 10000 27 6 Anton Khudobin DAL 12 5 5 2 0 0,911 32,2 2,86 10000 28 -7 Connor Hellebuyck WPG 20 11 7 1 0 0,902 31,3 3,07 9975 29 -9 Corey Crawford CHI 17 5 11 1 1 0,903 32,6 3,17 9971 32 -2 Carey Price MTL 20 8 8 4 1 0,898 29,8 3,06 9929

Note sur le classement

Le classement informatisé des gardiens de but présenté par Le Journal utilise la même formule que celle préconisée par le magazine Goalies’World entre 1996 et 2011. Le nombre de matchs joués, le nombre de tirs, la moyenne d’efficacité, la moyenne de buts alloués, les victoires et les jeux blancs font partie de l’équation, chaque statistique ayant un poids différent. Ce classement peut être comparé à ­celui des marqueurs. Plus la saison avance, plus le classement se stabilise.