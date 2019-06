La conservation des aliments à travers le temps

On parle de l'évolution des procédés de conservation des aliments avec l'historien Laurent Turcot.

Dès ses origines, l'humanité a ressenti la nécessité de conserver les aliments pour assurer sa subsistance. Toutefois, jusqu'au dix-neuvième siècle, les procédés de conservation des aliments sont demeurés artisanaux. Parmi ceux-ci on retrouve : la salaison et le saumurage, le fumage et l'enfouissage dans la graisse, l'huile, le miel ou le sucre.