La douance ça existe, en même temps que c’est méconnu

J’ai apprécié la réponse que vous avez donnée à cette dame qui disait se sentir comme « étant née dans la mauvaise famille » parce qu’elle avait réussi là où ses frères et sa soeur étaient loin d’afficher les mêmes succès. Je me permets de lui soumettre une autre piste de réflexion qui m’est inspirée par la lecture de son très court témoignage, mais où néanmoins j’ai décodé qu’elle pouvait être une personne surdouée vivant dans un milieu dysfonctionnel, donc incapable de reconnaître et surtout de comprendre son profil à elle.

Il est difficile de parler d’intelligence, et la douance est un sujet délicat qui apporte lui aussi son lot de difficultés dans une même fratrie. Mais je crois qu’il vaudrait la peine qu’elle prenne connaissance du livre « Comment faire simple quand on est compliqué? » de Mme Monique Kermadec qui a consacré sa carrière à l’étude des personnes surdouées.

Suzanne Bourdon

Excellente suggestion que vous faites là. Ce qu’on appelle désormais les « enfants-précoces », on en parlait très peu sinon pas du tout, dans la jeunesse de cette personne. Peut-être y trouverait-elle réponse à son questionnement? Je souligne en passant que l’internet regorge d’informations sur ce sujet. Entre autre la différence qu’il faut faire entre « enfants ayant des besoins particuliers » auxquels l’école normale a aussi de la difficulté à répondre, et « enfants précoces » qui correspond à « enfants surdoués ».