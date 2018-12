Le Drakkar savoure sa revanche sur les Sags

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau avait une belle occasion de se venger et il l’a fait de brillante façon, mardi soir, quand il a facilement pris la mesure des Saguenéens de Chicoutimi par la marque de 8-3.

Les Sags ont écopé de deux punitions de suite et le Drakkar a réagi à chaque fois grâce au filet du Russe Yaroslav Alexeyev et le deuxième but de la partie du capitaine Gabriel Fortier.