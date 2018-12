Les Flames frappent fort à Columbus

Menés par Johnny Gaudreau et Sean Monahan, les Flames de Calgary ont marqué cinq buts en deuxième période mardi soir, à Columbus, pour revenir de l’arrière et finalement emporter par la marque de 9 à 6.

C’est la quatrième fois cette saison que les Flames connaissent une période de cinq buts. Toutes équipes confondues, l’exploit n’a été réalisé que sept fois dans la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis le début du calendrier régulier.

Alors que les Flames étaient menés 4 à 1 après 21 minutes de jeu, Monahan a amorcé la poussée avec son 16e but de la saison, marqué en avantage numérique. Elias Lindholm a à son tour réduit l’écart moins d’une minute plus tard.

À mi-chemin dans l’engagement, Matthew Tkachuk, Noah Hanifin et TJ Brodie ont touché la cible en moins de trois minutes.

Gaudreau et Monahan, qui ont chacun terminé la soirée avec une récolte de deux buts et deux mentions d’aide, ont ajouté à l’avance des visiteurs au troisième vingt.

Cam Atkinson a brillé dans la défaite en réussissant son deuxième tour du chapeau de la saison. L’attaquant des Blue Jackets a marqué 13 buts à ses 11 derniers matchs.

Les deux gardiens partants, Sergei Bobrovsky et David Rittich, ont connu une dure soirée. Sergei Bobrovsky a été rappelé au banc des Blue Jackets après avoir alloué un huitième but sur 26 tirs. En relève, Joonas Korpisalo a donné un but sur deux tirs.

Devant la cage des Flames, David Rittich a cédé sa place après la première période, au cours de laquelle les favoris de la foule ont marqué trois buts. Par la suite, Mike Smith a bloqué 13 des 16 tirs auxquels il a fait face.

Kucherov tranche en fusillade

Nikita Kucherov a fait la différence en tirs de barrage mardi soir, à Detroit, où le Lightning de Tampa Bay l’a emporté 6 à 5 sur les Red Wings. Mathieu Joseph a enregistré trois points, dont deux buts, pour les visiteurs. Pour sa part, Frans Nielson a brillé dans la défaite en réalisant un tour du chapeau. Son coéquipier Gustav Nyquist a marqué deux buts.

Matthews en grande forme

À Toronto, Auston Matthews a procuré une victoire de 4 à 3 aux Maple Leafs face aux Sabres de Buffalo en touchant la cible en prolongation. L’attaquant a conclu la rencontre avec trois points, dont deux buts. Il s’agit d’un cinquième gain consécutif pour la troupe de Mike Babcock et d’un quatrième revers en autant de matchs pour les Sabres.