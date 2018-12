Marché du travail: rencontre «scandaleuse» et discriminatoire

« Imaginez une rencontre pour l’emploi où on aurait dit : c’est juste pour les femmes qui ne portent pas le voile. Ça aurait été jugé discriminatoire. Eh bien, c’est discriminatoire de la même façon », s’insurge celle qui est membre de l’AQNAL et qui enseigne l’informatique à l’Université de Montréal. « C’est aberrant, ça remonte aux pires moments islamiques. »

« C’est sexiste, évidemment. C’est choquant. Après ça, on fait la lutte aux stéréotypes, mais on encourage ce symbole, ça n’a pas de sens », lance Mme El-Mabrouk, qui soutient qu’une rencontre réservée aux femmes musulmanes voilées favorise la promotion de valeurs qui vont à l’encontre de celles véhiculées par les Québécois, qui prônent plutôt l’égalité entre les hommes et les femmes en plus d’entretenir l’islamophobie.