Mouvement des lycéens: un lycée de Blagnac partiellement incendié

TOULOUSE | Le vaste hall d’entrée d’un lycée de Blagnac, dans l’agglomération de Toulouse, a été entièrement ravagé par un incendie volontaire mardi matin dans le cadre du mouvement de protestation des lycéens, qui touche d’autres lycées du département, faisant un blessé.

À l’instar du lycée Saint-Exupéry de Blagnac, d’autres incendies ont été allumés «aux abords d’établissements scolaires» et «un jeune manifestant a été sérieusement blessé au visage par un retour de flammes», indiquent dans un communiqué commun, le préfet du département, Étienne Guyot, et la rectrice de l’académie de Toulouse, Anne Bisagni-Faure.

À Blagnac, le hall de Saint-Exupéry, qui s’étend sur deux niveaux et plus d’une centaine de m2, a été entièrement détruit par les flammes qui ont aussi atteint des bureaux attenants et le matériel qu’ils contenaient, a constaté un photographe de l’AFP.

L’établissement a été fermé «jusqu’à nouvel ordre», a annoncé la présidente de la région Carole Delga dans un tweet.

L’incendie n’a pas fait de blessé, ont indiqué les pompiers. Selon une source proche du dossier, l’établissement, qui accueille des internes, avait été évacué.

Selon des lycéens, l’incendie est parti d’un feu de poubelles volontaire. «On est arrivés, on a vu tout brûler, on était complètement impuissants, on ne pouvait pas intervenir», a témoigné Alexandre auprès de la journaliste de l’AFP.

Au total, dans le département de la Haute-Garonne, 24 établissements dont une dizaine à Toulouse étaient touchés par des blocages à l’occasion de cette seconde journée de protestation des lycéens contre les réformes dans l’Éducation nationale, ont indiqué dans leur communiqué le préfet du département et la rectrice.

Plusieurs manifestations étaient aussi en cours dans le département, réunissant quelque 2.500 personnes au total, selon le communiqué. Sept personnes ont été interpellées.

Une manifestation était annoncée en début d’après-midi à Toulouse.

Au lycée des Arènes, comme devant d’autres établissements, les forces de l’ordre sont intervenues et ont fait usage de grenades lacrymogènes, a constaté une journaliste de l’AFP.

Le lycée Stéphane Hessel, à Toulouse, a été également totalement bloqué, selon rectorat. Des barrages filtrants d’élèves ont aussi été mis en place devant d’autres établissements, selon la même source.

En raison des manifestations, le service des transports publics de Toulouse, Tisséo, a suspendu l’ensemble du trafic.

Les deux lignes de métro sont interrompues ainsi que les deux lignes de tramway et l’ensemble du réseau de bus, «suite à des actes de vandalisme et pour des raisons de sécurité».