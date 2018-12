Océanic: Rimouski veut effacer son erreur de parcours

« On a manqué de hargne. Nous les avons trop respectés, indique Huntington. Ce n’est parce que les Mooseheads accueillent la coupe Memorial qu’ils sont meilleurs que nous. Il n’y a pas personne dans la ligue qui nous fait peur. On a un très gros mois en décembre, on ne se le cachera pas, mais il ne faut pas voir le championnat tout de suite. C’est un escalier à la fois. On le savait que c’était un gros test dimanche, mais c’est bon parfois de prendre un pas de recul. Cela permet d’en faire deux devant. »