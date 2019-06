Préparez ce savoureux Snapie! de Pavlova, framboises et noix de coco, présenté par SB Cuisine.

PAVLOVA, FRAMBOISES ET NOIX DE COCO

Portions : 4 à 6 – Préparation : 40 minutes – Cuisson : entre 90 et 120 minutes

Ingrédients

La meringue

4 blancs d’œuf

250 ml (1 tasse) sucre

5 ml (1 c. à thé) crème de tartre

Le coulis de fruits

2 barquettes de framboises

90 ml (6 c à table) sucre

90 ml (6 c à table) eau

2 sachets de gélatine en poudre ou 4 feuilles réhydratées

1 citron, le jus

La crème fouettée

250 ml (1 tasse) crème 35 %

45 ml (3 c. à table) essence de noix de coco

60 ml (4 c. à table) sucre

60 ml (4 c. à table) noix de coco râpée et sucrée

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 104 °C (220 °F).

ÉTAPE 2

Dans un bol, à l’aide du batteur à main, commencez à fouetter les blancs d’œufs.

ÉTAPE 3

Incorporez la crème de tartre et une fois les blancs montés presque fermes, incorporez progressivement le sucre et fouettez jusqu'à obtenir une préparation ferme et dense. Remplissez une poche avec une douille cannelée.

ÉTAPE 4

Sur une plaque à biscuits, recouverte d’un papier parchemin ou d'un tapis en silicone, dressez les formes de meringue et laissez cuire au four entre 1 heure 30 et 2 heures selon la taille des meringues. Pensez à baisser la température du four si une coloration apparait sur les meringues. Laissez refroidir le tout.

ÉTAPE 5

Dans une casserole, faites chauffer les framboises, le sucre, l'eau, la gélatine, le jus de citron et, à feu moyen, laissez compoter 10 minutes.

ÉTAPE 6

À l’aide du mélangeur à main, réduisez le tout en purée. Passer dans un tamis pour obtenir une purée lisse.

ÉTAPE 7

Laissez refroidir dans un bol. Une fois la purée de fruits bien figée, mélanger pour réaliser un coulis lisse et brillant. Remplissez une poche avec une douille ronde.

ÉTAPE 8

Dans un bol, à l'aide du batteur à main, fouettez la crème, l’essence de coco et le sucre, jusqu'à obtenir des pics fermes. Remplissez une poche à douille.

ÉTAPE 9

Dans un plat de présentation, dressez le dessert en alternant les meringues, la crème fouettée et le coulis de fruits gélifié. Saupoudrez le dessus de noix de coco.