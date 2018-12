[QUIZ] Quel maquillage devrais-tu porter à Noël selon ta personnalité?

Quiz

«It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas» - Michael Bublé

«All I Want For Christmas Is You» - Mariah Carey

Monochrome rose

Lèvres rouges

Paillettes

Coloré

Tons neutres

Smoky eye

Tu as le maquillage monochrome rose! Tu es toujours bien habillée et tendance, mais avec un côté bonne fille. Ton personnage préféré dans Riverdale est Betty. Tu détestes la confrontation et aimes beaucoup les animaux. On t’aime comme ça!

Tu as le look des lèvres rouges! Tu es ce qu’on appelle intemporelle. Ton style et ta personnalité plaisent à tous. Pas parce que tu passes inaperçue, mais simplement parce que tu es indémodable. Tu es du genre à porter un parfum Chanel et à aimer Audrey Hepburn, tu es classique.

Tu as le look ultra pailleté! Tu n’aimes pas passer inaperçue. Au contraire, tu préfères de loin être le centre de l’attention. Quand tu te présentes à un party, tu veux laisser ta marque et que les gens parlent de ton look. Tu es une vraie star!

Tu as le look coloré! Tu préfères partir des modes, plutôt que de suivre les tendances. Tu es du genre à oser et ça marche (presque) toujours! Les gens t’admirent pour ton audace et ton originalité. En mélangeant les couleurs vives, ton look sera mémorable!

Tu as le look neutre! Tu es une beauté naturelle qui préfère un look discret. Tu aimes mieux mettre ton teint en valeur qu’attirer l’attention par les couleurs de ton maquillage. Tu es une personne posée et calme, mais irrésistible!

Tu as le smoky eye! Si on te cherche, on risque de te trouver à un concert rock ou dans un atelier de peinture. Tu es plutôt «edgy», tu portes du noir et tu n’es pas trop fan des vêtements colorés. Tu es une rebelle et le smoky eye est ton look signature!

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/85b5e5b9-e7c0-42d7-abba-baee5e6ed6d7_rose.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/6874dc58-666c-48df-ad87-ce2895c1701a_rouge.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/d31f10f1-ef07-4761-8d44-9ce3733f08e6_glitter.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/f9ce214c-bf83-42de-ba6c-be0e6b2884cb_couleur.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/bca515a9-87fe-4887-a891-8f25f376a9e6_neutre.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/d8baff26-305f-44ba-b89c-8cfe5c90e432_smoky.jpg